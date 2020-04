Schmied sieht viele Fragezeichen

Lampertheim.Achim Schmied geht mit gutem Beispiel voran: Der Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim joggt jeden Tag vier Kilometer – mindestens. Seine Spieler lassen sich ebenfalls nicht lumpen. „Es wäre ja auch schlimm, wenn ich mehr Kilometer im Monat schaffen würde als die Jungs“, schmunzelt Schmied und blickt interessiert auf die Auswertung der Lauf-App, in der seine gesamte Mannschaft aufgelistet ist. Er selbst steht dabei an letzter Stelle. „Ich merke dennoch, dass ich besser werde – auch bei meinem Gewicht“, ist für den erfahrenen Trainer der Wettstreit mit seinem Team ein zusätzlicher Anreiz.

Dazu kommen immer wieder neue Herausforderungen, denn die Handballer setzen sich zusätzliche Ziele und rücken im Klassement nach vorn, wenn sie es als erste erreichen. „Das läuft wirklich gut“, findet auch Routinier Michael Redig. Der 37-Jährige kann zwar aktuell nicht an den „Challenges“ teilnehmen, weil er eine Wadenzerrung hat, beobachtet aber dennoch die Konservation via App und sozialer Medien. „Das gemeinsame Training mit den Jungs und der Plausch beim anschließenden Bierchen kann das aber alles nicht ersetzen“, vermisst Redig vieles, was einem Mannschaftssportler so wichtig ist.

Redig überdenkt Karriereende

Dass der Rückraumspieler schon jetzt das Team-Training vermisst, ist für Schmied ein positives Zeichen. Schließlich wollte Redig nach dieser Saison eigentlich seine aktive Karriere an den Nagel hängen, nur noch ein bisschen in der zweiten Mannschaft spielen, in der auch sein Bruder Dirk aktiv ist.

Aber diese Planung ist nun zumindest in Frage gestellt, wie Michael Redig auf Nachfrage bestätigt: „Das ist schon blöd. So ein Ende geht eigentlich gar nicht“, findet der Routinier. „Dieser Saisonabbruch ist natürlich korrekt gewesen. Aber dass ich jetzt ohne ein echtes letztes Spiel aufhöre, kommt mir seltsam vor“, hält er sich die Möglichkeit offen, doch noch eine Runde dranzuhängen. „Eine komplette Vorbereitung werde ich aber nicht mehr durchziehen. Das machen meine alten Knochen nicht mehr mit. Zudem gibt es ja viele Fragezeichen in der ganzen Situation“, will Redig auch abwarten, wie sich die Lage im Handball im Allgemeinen entwickelt.

Während der Routinier sich die Fortsetzung seiner Karriere noch offen hält, hat Finn Emmerich bereits grünes Licht gegeben. Eigentlich wollte er in Lampertheim aufhören und sich eventuell einen Verein in der Nähe von Frankfurt, seinem Wohnort und Arbeitsplatz suchen. „Aber er findet einen Abschied mit solch einem Saisonabbruch nicht in Ordnung“, erläutert Schmied. Zumindest bis zur Weihnachtspause will Emmerich in die „Verlängerung“ gehen. „Danach möchte er weiterschauen“, so der Trainer.

Glanzner und Saul gehen

Definitiv nicht mehr zur Verfügung stehen wird Rückraumspieler Nicolas Glanzner, der zurück zum Liga-Rivalen HC VfL Heppenheim wechseln wird. Auch Torhüter Frederick Saul verlässt die Lampertheimer, wobei Schmied nicht weiß, wohin es den Keeper zieht. Klar ist aber: „Da sollten wir noch versuchen, nachzubessern. Aber auch Gespräche mit möglichen Neuzugängen gestalten sich während der Corona-Pause natürlich extrem schwer“, gibt der Trainer zu bedenken.

Während er seinen Akteuren derzeit nur ein paar Hausaufgaben und Laufpläne gegeben hat, „damit sie sich halbwegs fit halten“, wie er erklärt, hat er sich einen Vorbereitungsplan zurechtgelegt, mit dem er wie gewohnt Mitte Juni starten würde. „Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir uns dann schon als Mannschaft zu Laufeinheiten treffen können. Vielleicht können wir aber allmählich in Kleingruppen schon etwas machen“, sieht Schmied viele Fragezeichen.

Selbst ein Rundenstart im September ist für den Physiotherapeuten noch in weiter Ferne: „Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir im Jahr 2020 überhaupt keinen Handball mehr spielen. Wir betreiben eine Kontaktsportart. Da ist nichts mit Abstand halten“, gibt er zu bedenken. „Solange es nicht ähnlich einfache Verfahren gibt wie beim Alkoholtest, wo man reinpustet und dann weiß, dass man nicht ansteckend ist und mitspielen darf, solange sehe ich uns eigentlich nicht in der Halle. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.“ me

