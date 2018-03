Anzeige

Lampertheim.Monika Alberstadt, Pressesprecherin des AZ-Vogelparks, bemühte sich angesichts der unschönen Situation um Gelassenheit: Durch den Stunden zuvor erfolgten schneereichen Wintereinbruch, blieb die Saisoneröffnung nicht nur bezüglich der Zuschauerzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurück. „Das ist eine traurige Premiere.“

Traditionell steht bei dieser Gelegenheit neben der symbolischen Verbrennung des Winters auch der gemeinsame musikalisch begleitete Umzug auf dem Programm. Doch Wolfgang Weber vom Mundharmonika-Club musste seinen Auftritt kurzerhand absagen. „Die Temperaturen beeinträchtigen die Funktionstüchtigkeit seines Instrumentes“, informierte Gerhard Hartl, Erster Vorsitzende des Clubs, über die wenig willkommene Planänderung. Und so bot sich am Nachmittag ein eher tristes Bild. Einige wenige Besucher schauten sich die aktuell etwa 400 Tiere an, die meisten zog es ins Clubheim. Draußen waren die Grillmeister mangels Kundschaft arbeitslos, und auch von den bunten selbst gebastelten Sommertagsstecken wurden nur wenige verkauft.

Trotzdem kommt man nicht umhin festzustellen, dass es selten eine so authentische Winterverbrennung gab. Bei kalter Witterung und eingeschneiter Wiese wurde die von Jugendfußballern des Turnvereins gebastelte Figur aus Holz und Papier entzündet und war nur Minuten später ein Raub der Flammen. Begleitet vom vielfach geäußerten Wunsch, dass es mit der Kälte nun doch gut sein könne, suchten die Besucher dann schnell die beheizten Räumlichkeiten auf.