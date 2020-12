Schneller von Groß-Rohrheim nach Mannheim

Lampertheim/Ried.Eigentlich hätte Landrat Christian Engelhardt (CDU) die neue S-Bahn-Linie am Lampertheimer Bahnhof gerne „mit Kapelle und rotem Band“ eingeweiht. Corona-bedingt blieb es am Sonntag aber bei einer symbolischen Jungfernfahrt mit den Vertretern der Riedbahn-Kommunen.

Seit gestern rollen zwischen Mannheim und Groß-Rohrheim 38 neue „Mireo“-Fahrzeuge im Stundentakt. Die S9 ersetzt die bisherige Regionalbahnlinie 2 und rollt neben den ebenfalls stündlich verkehrenden Expresszügen auf der westlichen Riedbahn. Damit startet die zweite Ausbaustufe der S-Bahn-Rhein-Neckar mit fünfjähriger Verzögerung nach rund 14 Jahren Planung. Landrat Engelhardt sprach auch wegen der langen Wartezeit – der Kreistag hatte 2006 zugestimmt, ein Vertrag wurde 2008 geschlossen – von einem „Jahrhundertschritt“. Die neue S-Bahn-Linie ist allerdings kein Lückenschluss im eigentlichen Sinn, sondern vielmehr ein verbessertes Angebot. Lediglich die nördlichste Kommune Groß-Rohrheim erhält damit eine zweite Linie. Die bisherige Regionalbahn endete in Biblis.

Mehr Komfort

Doch die Versprechungen sind auch für die restlichen Kommunen groß: schneller, komfortabler und pannensicherer. Tatsächlich machen die neuen Triebwagen im Gesamtwert von 270 Millionen Euro äußerlich was her. Durch höhere Beschleunigung und Geschwindigkeit sparen Reisende von Biblis bis Mannheim etwa fünf Minuten, im Inneren sorgen W-Lan, Steckdosen, Displays mit Fahrgastinformationen und leistungsfähigere Klimaanlagen für einen komfortableren Eindruck. Auf 70 Metern Länge bieten sie Platz für 200 Reisende.

Für die Bürgermeister sind es insbesondere die Begleiterscheinungen des Projekts, die einen „Quantensprung“ bedeuten. Praktisch alle Bahnhöfe entlang der Strecke wurden in den vergangenen Jahren teils mit erheblicher Verzögerung barrierearm ausgebaut. Rund 40 Millionen Euro investieren Bund, Länder und Kommunen (12 Millionen Euro) dafür. Gleichzeitig bieten nun alle Züge auf der Strecke – die Express-Variante wurde 2017 erneuert – einen niveaugleichen Einstieg und deutlich mehr Stellflächen für Fahrräder, Rollstühle oder Kinderwagen.

Während die S-Bahn über Mannheim weiter nach Schwetzingen und Karlsruhe oder nach Weinheim und Darmstadt führt, fehlt bei der Riedbahn selbst die nördliche Anbindung im Kreis. Auch Engelhardt sieht hinsichtlich der Ankopplung im Norden sowie an den Busverkehr noch Handlungsbedarf. Auch die Taktung sei, so Lampertheims Bürgermeister Gottfried Störmer, ausbaufähig. Die S9 fährt, je nach Uhrzeit und Haltestelle, nur fünf bis zehn Minuten nach den Expresszügen. Einen anderen Takt hätte die enorme Auslastung aber nicht zugelassen. Hier schielen die Vertreter auch auf die mögliche ICE-Neubautrasse, die für Entlastung sorgen könnte. In den Hauptverkehrszeiten fahren nun teilweise drei statt wie bisher zwei Züge.

© Südhessen Morgen, Montag, 14.12.2020