Anzeige

Lampertheim.Aufgrund des Ausbaus des Glasfasernetzes im Auftrag der Unitymedia GmbH in Hüttenfeld ist es erforderlich, die Peter-Bieber-Straße von heute an, Montag, 27. März, bis voraussichtlich Dienstag, 10. April, für den gesamten Durchgangsverkehr zu sperren. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Vollsperrung ist nur tagsüber zwischen 6.30 und 18.30 Uhr nötig. Um die Fristen zu wahren, habe der Auftraggeber eine weitere Tiefbaufirma für den Ausbau des Glasfasernetzes beauftragt, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Deswegen könne es im ganzen Ortsgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Arbeiten sollen in ganz Hüttenfeld bis 30. April abgeschlossen sein, witterungsbedingt könne es aber zu Verschiebungen kommen. red