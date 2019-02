Schnittstelle zwischen Patienten und Personal

LAMPERTHEIM.Das Lampertheimer St.-Marien-Krankenhaus hat ab sofort zwei ehrenamtliche Patientenfürsprecherinnen. Bärbel Kronauer und Gabriele Schmerse fungieren als unabhängige Ansprechpartner für die Patienten und deren Belange. Im Rahmen einer Feierstunde wurden sie Lampertheim in ihr Ehrenamt eingeführt.

Im Gesetz verankert

„Das ist nicht irgendeine Position, sondern ein ganz besonderes Amt, das sogar im hessischen Krankenhausgesetz verankert ist“, machte Diana Stolz, Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin im Landratsamt, zu Beginn klar, bevor sie die Ernennungsurkunden und Präsente übergab. Das St.-Marien-Krankenhaus folgt mit der ehrenamtlichen Verstärkung einer kreis- und landesweiten Entwicklung.

Patientenfürsprecher sind in erster Linie Ansprechpartner, die sich der Wünsche, Probleme und Beschwerden von Patienten annehmen. Sie unterliegen einer Schweigepflicht, suchen das Gespräch zu Pflegedienst- und Klinikleitung und vermitteln zwischen Belegschaft und Patienten, um „die beste Lösung zum Wohle aller“ zu finden.

Stolz sieht darin auch eine Chance für die Kliniken. „Der Ruf eines Krankenhauses ist immer nur so gut, wie sich seine Patienten dort fühlen“, sagte sie. Von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit würden deshalb alle profitieren. Auch Alexander Hofmann, seit zwei Wochen neuer Geschäftsführer am St.-Marien-Krankenhaus, sieht Kronauer und Schmerse als „extrem wichtige Schnittstelle zwischen den Patienten und dem Personal“. Schließlich seien die wenigsten Patienten gerne oder freiwillig hier. Gegenüber Pflegern, Schwestern oder Ärzten gebe es oft große Hemmungen, um Beschwerden zu äußern. „So ging uns bisher wertvolle Kritik verloren“, sagte Hofmann. Er sieht in den neuen Mittlern am Krankenhaus die Möglichkeit, sich auch bei kleinen Details systematisch zu verbessern.

Die Wahl von Kronauer und Schmerse ist die Entscheidung für zwei Frauen, die „sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren“, erklärte Diana Stolz. Kronauer weiß, wie wichtig Ansprechpartner für Patienten sein können. Jahrelang hat sie ihren Mann ins Krankenhaus begleitet – und genau das vermisst. „Ich habe mir einen neutralen Ansprechpartner gewünscht“, sagte sie. Schließlich könne auch in Krankenhäusern nicht alles glatt laufen. Für ihre Stellvertreterin Schmerse ist das Amt eine ganz neue Erfahrung. Sie möchte „beide Seiten verstehen“, denn auch das Personal habe viel Stress.

