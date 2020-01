Lampertheim.Der Wormser Ruderclub mit seinen Revieren in Lampertheim und Worms bietet am Donnerstag, 6. Februar, einen „Indoor Mini-Ruder-Schnupperkurs“ für Männer an. Es geht um das Erlernen des Ruderns im Becken. Auch steht etwa der Bewegungsablauf am Rudergerät im Fokus. Anmeldungen für den Kurs in Lampertheim, An der Wormser Straße 49, sind bis 1. Februar unter der E-Mail-Adresse Uschi.renner@wormser-ruderclub.de möglich. red/Bild: Ruderclub Worms:

