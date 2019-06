Schnuppern beim Fußball

Tolle Resonanz beim Schnuppertraining des FVH. © FH

Hofheim.Das von der Jugendabteilung des Fußballvereins angebotene Schnuppertraining übertraf die Erwartungen der Verantwortlichen bei weitem. Insgesamt 22 Kinder zwischen drei und elf Jahren nutzten das Angebot der Blau-Weißen, deren intensive Werbung in den hiesigen Kindertagesstätten, der Hofheimer Grundschule aber auch benachbarten Grundschulen sich damit ausgezahlt hatte.

Alle acht Jugendtrainer des FVH kümmerten sich um den Nachwuchs, der sichtlich Spaß am Geschehen hatte. An verschiedenen Stationen konnten sich die Kleinen erproben und eifrig Punkte sammeln. So etwa beim Zielschießen in der Hütchengasse, dem Slalom oder Bankschießen. Am Ende gab es noch ein Abschlussspiel. „22 ist eine tolle Zahl“ äußerte sich FVH-Jugendleiterin Bärbel Kaltenecker sehr zufrieden über den Zuspruch. Auch darüber, dass sich zwei Flüchtlingskinder aus dem Irak unter den Kleinen befanden, von denen mehr als die Hälfte noch im Kindergartenalter ist. Jetzt hoffen Kaltenecker und ihre Jugendtrainer, dass die Kinder das angebotene Vereinstraining in den entsprechenden Altersklassen auch besuchen und dabei bleiben. Zumal der FVH dringend Nachwuchs benötigt. fh

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 13.06.2019