Schnupperprobe für die Jüngsten

Lampertheim.Interessierte Jungen und Mädchen lädt der Kinderchor Crescendo am Montag, 16. September, zur Schnupperprobe ein. In der Gruppe Piano können die Jüngsten ab vier Jahren zunächst spielerisch den Umgang mit der Stimme lernen. Für die Älteren der Mezzofortegruppe (ab dem zweiten Schuljahr) kann es bereits mehrstimmig werden. Die Gruppe Piano probt von 15.30 bis 16.15 Uhr, die Gruppe Mezzoforte von 16.30 bis 17.15 Uhr in der Römerstraße 94. Der Chor befindet sich in gemeinsamer Trägerschaft der evangelischen Gemeinden Lukas und Martin Luther sowie des Männergesangvereins 1840 Lampertheim. Das Repertoire umfasst kirchliche und weltliche Lieder. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.09.2019