Anzeige

Lampertheim.Louis verwandelte sich in einen Seeräuber und Dalia in eine Eiskönigin. Die Kinder wurden von den Erzieherinnen Samantha Hanusch und Sarah Wiegand geschminkt. Unweit vom Kinderschminken stand ein Sandkasten mit kinetischem Sand, der ebenfalls die Mädchen und Jungen magisch anzog. Jede Menge Kinderspaß gab es in der Kinderkrippe Zauberwald am Tag der offenen Tür zu erleben. Die Besucher nutzten natürlich nicht nur die Spiel- und Beschäftigungsangebote, sie holten sich auch viele interessante Informationen. Schließlich wollten sie die Einrichtung am Samstagvormittag näher kennenlernen.

Junge Familien waren in die Kinderkrippe im Helene-Lange-Weg gekommen, um einen Einblick in die Räumlichkeiten und in die Erziehungsarbeit zu erhalten. Pia ist ein zukünftiges Krippenkind, erklärte Mutter Sabrina Kusch. Zum Tag der offenen Tür formte die fast Zweijährige aus Sand viele Eiskugeln. Und auch Frieda und Jan buddelten im Sandkasten mit und stellten mit Hilfe von Förmchen zahlreiche Sandkuchen her. Das Bohnenbad, zum Üben für die Feinmotorik, hatte es indessen Mathilda und Leon angetan.

„Im Eingangsbereich hängt ein Plan aus, auf dem ersichtlich ist, in welchen Räumen welche Aktionen angeboten werden“, erklärte Krippenleiterin Melanie Reipa. Auf Anfrage startete sie auch Führungen durch das Haus. „Wir haben fünf Gruppen mit ein- bis dreijährigen Kindern zu betreuen. Insgesamt sind es 60 Mädchen und Jungen“, so die Leiterin. Die Nachfrage nach einem Krippenplatz sei groß. Die Familien waren eingeladen, in den Krippenalltag hineinzuschnuppern. Dafür bot sich ein Film an, der Szenen des Tagesablaufes und Ausflüge zeigte. Außerdem konnten die Eltern Einsicht in das Projekt Beobachtungs- und Erziehungsarbeit nehmen. Dafür wurden die Krippenkinder in ihrer Gruppe systematisch beobachtet und ihre Fortschritte in Wort und Bild dokumentiert. Erzieherin Dorothee Kautzmann zeigte eine Lerngeschichte anhand eines Portfolios von einem Mädchen. In der Dokumentation war die Schritt- für-Schritt-Entwicklung zu sehen: zuerst das Trinken aus der Flasche und wenig später konnte die Kleine schon selbstständig aus einem Becher trinken. Unter die Bilder wurde eine Erklärung in kindgerechter Form geschrieben. Beispielsweise würden auch Kinder beim Malen beobachtet, wie engagiert sie die Tätigkeit ausführten und mit Ausdauer malten, so Kautzmann.