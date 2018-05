Anzeige

Lampertheim.Die Bodyworkout-Gruppe des TV Lampertheim bietet an den Montagen, 4. und 11. Juni, jeweils von 20 bis 21 Uhr, ein Schnuppertraining an. Angesprochen sind Männer und Frauen zwischen 16 und 45 Jahren, die fit werden oder bleiben wollen und dies lieber in der Gruppe tun. Ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Wiedereinsteiger spielt dabei keine Rolle. Ein ausgebildetes Trainer-Duo sorgt dafür, dass Sportler verschiedener Leistungsstufen gemeinsam trainieren können. Wer den Spaß am Sport (wieder-)entdecken möchte, ist deshalb genauso willkommen wie alle, die auch mal an ihre Grenzen gehen, Muskeln aufbauen oder ihren Körper stärker definieren wollen. red