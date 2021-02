Schock in der Poststraße

Lampertheim.„Geschockt“ und „erschüttert“ haben die Anwohner in der Lampertheimer Karl- und der Steinstraße auf die Pläne eines Investors reagiert, in der Poststraße 2 ein Mehrfamilienhaus errichten zu wollen. Im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss war das Thema kontrovers diskutiert worden (wir haben berichtet). Die SPD hatte sich im Gremium gegen das Vorhaben ausgesprochen. Nun wenden sich die Anwohner, die von einem solchen Neubau unmittelbar betroffen wären, an die Fraktionen sowie an die Lampertheimer Stadtverwaltung. Sie befürchten drastische Einschnitte in der Wohn- und Lebensqualität.

Claudia Cornelius-Knospe, die in der Steinstraße wohnt, spricht von einem mehr als zwölf Meter hohen „Koloss“, der an der Grenze ihres Grundstücks droht. Empört habe sie und ihre Nachbarn, dass ein solches Projekt „im Eilverfahren“ durch die städtischen Gremien „getrieben“ werden solle, nachdem es beim Kreisbauamt zuvor keine Genehmigung gefunden habe. Tatsächlich war im Bauausschuss darauf verwiesen worden, dass das geplante Gebäude den städtebaulichen Anforderungen nach Paragraf 34 der hessischen Bauordnung nicht entspreche. Über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan könne es aber realisiert werden. Bürgermeister Gottfried Störmer hatte im Ausschuss darauf verwiesen, dass neue Wohngebäude in Lampertheim verstärkt in die Höhe wachsen müssten, um genügend Wohnraum schaffen zu können.

Die Anwohner fordern stattdessen eine „maßvolle“ bauliche Nachverdichtung. Diese wäre in der Poststraße mit der Errichtung von Ein- bis Zweifamilienhäusern gegeben. Sie befürchten obendrein ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Viertel. Die in der Poststraße geplanten Stellplatzboxen könnten nicht verhindern, dass es zu einem erhöhten Parkplatzbedarf rund um das Gebäude kommen werde. Im Gespräch mit dieser Redaktion bestätigt Claudia Cornelia-Knospe auch, der Investor habe allenfalls in einem Einzelfall Kontakt mit den Anwohnern aufgenommen. Es könne aber keine Rede von der Zustimmung aller Betroffenen sein.

SPD-Fraktionsvorsitzende Christiane Krotz bleibt bei der ablehnenden Haltung ihrer Partei zu dem geplanten Gebäude. Sie bekenne sich zur Schließung innerstädtischer Baulücken, um neuen Wohnraum zu schaffen, betont sie auf Anfrage. Dies müsse jedoch „mit Maß und Ziel“ umgesetzt werden. Ein Gebäude in der geplanten Größe sei für das Wohngebiet rund um die Poststraße nicht angemessen.

14 statt 24 Wohnungen

Aus Sicht des FDP-Bauausschussvorsitzenden Fritz Röhrenbeck ist der Investor gegenüber den Anwohnern „extrem positiv“ vorgegangen. So seien Grenzabstände vergrößert und Fenster neu ausgerichtet worden. Auch habe der Bauherr die Zahl der Wohnungen von 24 auf 14 verringert und das Projekt damit abgespeckt. Er könne die Bedenken der Anwohner verstehen, so Röhrenbeck, dennoch sei das Vorhaben nicht nur „moralisch vertretbar“, sondern trage dazu bei, den hohen Bedarf nach Wohnungen im Stadtgebiet zu befriedigen.

Im Ausschuss hatten CDU und Grüne eine Sympathie für die Pläne in der Poststraße erkennen lassen. Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel will die Beschlusslage aufgrund der Anwohner-Proteste nun noch einmal prüfen. Ein „glattes Ja“ werde es von seiner Fraktion wohl nicht geben, meint er. Die CDU will ihre zustimmende Haltung zum Projekt ebenso noch einmal diskutieren, wie Fraktionsmitglied Alexander Scholl bestätigt. Der Christdemokrat zeigt sich „verwundert“, dass Anwohner gegen das Vorhaben protestierten, nachdem im Ausschuss berichtet worden sei, der Investor habe ein Einvernehmen hergestellt.

Bürgermeister Gottfried Störmer verweist auf Anfrage auf das Bebauungsplanverfahren, das es den Anwohnern gestatte, Anregungen und Einwände vorzubringen. Nach dem Aufstellungsbeschluss, den die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 25. Februar treffen könnte, bestünden vier Wochen Zeit, um sich ins Verfahren einzuschalten.

