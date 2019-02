Schöne Erinnerungen an gemeinsame Zweiradtouren

Lampertheim.Anna Weyrich feierte gestern vergnügt ihren 95. Geburtstag. Seit Sommer 2015 wohnt die Seniorin im Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Haus und fühlt sich dort sehr wohl. Sie ist von den Beschäftigungsangeboten begeistert. Wie vom Kegeln, Malen, Singen, Bingo-Spielen und den ökumenischen Gottesdiensten.

Anlässlich ihres Ehrentags hatte ihre Tochter Renate Brückner im Zimmer ihrer Mutter eine Kaffeetafel vorbereitet und bald schon trafen die Gratulanten ein. Zu den ersten zählte Stadtrat Hans Schlatter, um der Jubilarin im Namen der Stadt Lampertheim zu gratulieren. Später kamen die Familienmitglieder. Enkelsohn Mathias strahlte, er konnte sich über einen Tag schulfrei freuen, schließlich war er mit seinen Eltern aus Berlin angereist.

Die Familie Weyrich stammt gebürtig aus der der Westpfalz. Anna Weyrich, geborene Nicklas ist in Kusel geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Danach hat sie eine Handelsschule und anschließend eine Sekretärinnen-Ausbildung absolviert. Die junge Frau hat in einer Tuchfabrik gearbeitet. „Dort wurden Heerestücher für das Militär hergestellt“, erinnerte sich die Jubilarin. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Fabrik geschlossen und deshalb arbeitete Anna Nicklas anschließend in der Kreisverwaltung als Schreibkraft. In der Tuchfabrik hatte sie ihren späteren Ehemann Adolf kennengelernt, der aus dem Saarland stammte. Die beiden waren leidenschaftliche Fahrrad- und später auch Motorradfahrer. Ob auf dem Drahtesel oder auf der NSU Fox – die Zweiradbegeisterten unternahmen große Touren. Ein weiteres Hobby der jungen Frau war das Stricken.

1951 wurde geheiratet. Die Jubilarin zeigte eine Schwarz-Weiß-Fotografie, die das frisch vermählte Paar auf Burg Lichtenberg zeigt. Das historische Ambiente sei ein wunderbarer Rahmen gewesen. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: 1953 wurde Tochter Renate, 1956 Sohn Peter und 1963 Sohn Manfred geboren. Die Familie hat bis 1989 in Kusel gelebt.

Dann stand der Umzug nach Bensheim an, weil Tochter Renate dort wohnt. „Damit ich im Alter nicht so allein bin“, sagte die Jubilarin. Fünf Jahre nach dem Wohnsitzwechsel ist ihr Ehemann verstorben. Nach einem Oberschenkelhalsbruch im Jahr 2014 benötigte Anna Weyrich Pflege und zog deshalb in das Lampertheimer Seniorenzentrum. Zu der Zeit war Renate Brückner noch Schulleiterin der Schillerschule. Sie besucht ihre Mutter regelmäßig. roi

