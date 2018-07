Anzeige

Lampertheim.Für die Gäste war es pures Vergnügen, für die Ausrichter ganz viel Arbeit: Am gestrigen Sonntag öffneten 54 Höfe ihre Tore – und die Besucher strömten herbei. Der fünfte Lampertheimer Kunst- und Hof-Flohmarkt wurde ausgetragen, eine Veranstaltung der Stadt Lampertheim in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Hof- und Gartenbesitzern. Die Anwesen zeigten sich hübsch herausgeputzt, und wunderschöne Gärten konnten besichtigt werden.

In manchen Höfen präsentierten Kunsthandwerker ihre Unikate, und Künstler ließen sich beim schöpferischen Schaffen über die Schulter schauen. Aber auch Flohmarktbesucher kamen auf ihre Kosten und ergatterten so manches Schnäppchen. Viele der Teilnehmer boten auch ein kulturelles Programm und kulinarische Köstlichkeiten. Das ideale Sommerwetter lud zum Verweilen im Freien ein.

Krämer liest aus „Rivermord“

Zahlreiche Besucher waren mit Fahrrädern unterwegs, andere pilgerten mit den Flyern der Stadt Lampertheim in den Händen die Stationen an, die gut markiert und kreativ gestaltet waren. Gleich zum Auftakt steuerte Franziska Lauer gezielt die Station 22 an. Dahinter steckte die Familie Krämer. Monika Krämer hatte ihren Kleiderschrank durchforstet und bot nun Damengarderobe an. Ehemann und Autor Manfred las aus seinen Büchern, etwa aus dem Krimi „Rivermord“.