Lampertheim.Den Schlüssel der Fähre hat Kapitän Werner Reuters abgezogen. In der Sonne liegend dümpelt das Schiff „Frischling“ an seiner Anlegestelle vor sich hin. „Am Sonntag haben wir die vorerst letzte Fahrt gemacht. Alle geplanten Touren im August müssen ausfallen“, bedauert Reuters. Der Grund: Das Niedrigwasser. Doch die Lampertheimer sind entspannt. Sie wissen, mit ihrem Flussarm umzugehen.

Die Wasserstände fallen zusehends an Rhein und Altrhein. Und laut Wetterprognosen sind keine größeren Regenfälle in Sicht. Am alten Pegelhäuschen in Worms sei Anfang der Woche eine Wassertiefe von 63 Zentimetern gemessen worden. „Plus 30 Zentimeter und wir haben den Pegelstand am Alten Hafen in Lampertheim, also 93 Zentimeter“, rechnet der Erste Vorsitzende des Fährvereins Nibelungenland vor. Dort sei das Drehen der Fähre im flachen Wasser schon schwierig und man müsse „aufpassen, dass Ruder und Schraube nicht kaputt gehen“.

Unterdessen passen bei der Engstelle am Bootshaus Kern, wo inzwischen Totholz aus dem Wasser ragt, „auch keine zwei Motorsportboote mehr aneinander vorbei“, hat Werner Reuters beobachtet.