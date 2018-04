Schonzeit aufgehoben

Lampertheim.Das Hessische Umweltministerium hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Schonzeit für Wildschweine, die am 1. Februar begonnen hätte, aufgehoben ist. Diese Entscheidung ist Teil des Maßnahmenpakets, mit dem der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in Hessen verhindert werden soll. Dafür sei eine deutliche Reduktion der Wildschweinpopulation notwendig, heißt es in der Pressemitteilung des

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2076 Zeichen des Artikels

© Südhessen Morgen, Freitag, 02.02.2018