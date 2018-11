Schräge Märchen

Lampertheim.Gabi Altenbach schlüpft in ihrem Erzähltheater mit dem Stubenmusikensemble der Musikschule am Freitag, 30. November, 19.30 Uhr, in der Stadtbücherei in die Rolle der Bibliothekarin Else Grimm. Diese organisiert Lesungen und Erzählabende. Zur Vorweihnachtszeit möchte sie selbst auf der Bühne stehen und hat sich vorgenommen, besinnliche Märchen zu erzählen. Aber bei Else Grimm kommt es meistens anders als sie es sich vorgenommen hat, und so kann man davon ausgehen, dass die Märchen nicht sehr besinnlich sind, sondern eher schräg und komisch.

Die „Märchentante“ Else Grimm erzählt ihre Geschichten von der mächtigen Frau Holle über die grausigen Perchten bis hin zum schlauen Bauern nicht nur, sie lebt sie auf der Bühne. Karten für die Veranstaltung an diesem Freitag gibt es im Vorverkauf beim Rathaus-Service der Stadt Lampertheim für acht Euro. red

