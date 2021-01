Schreiben an Al-Wazir

Rosengarten.„Eine Südumgehung für Rosengarten ist unser erklärtes Ziel und wir werden darauf drängen, dies zügig erreichen zu können“, betont die Bergsträßer SPD-Landtagsabgeordnete Karin Hartmann in einer Pressemitteilung. Auf Initiative des Rosengartener Bürgerkammervorsitzenden Oliver Schmitt hat sich Hartmann per Brief an Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir gewandt. Hierbei gibt die Sozialdemokratin den Vorschlag weiter, ähnlich wie auf der B 44 in Lampertheim, von 22 bis 6 Uhr eine Tempo-30-Zone einzurichten, um Lärm zu mindern.

Ferner enthält das Schreiben die Bitte um Prüfung der Machbarkeit für eine bauliche Veränderung an der Kreuzung Alte Wormser Straße – B 47 – Rheingoldstraße. Dort wird ein Kreisverkehr angeregt. Der Punkt sei im Zuge des Umgehungskonzepts ohnehin als Kreisverkehr vorgesehen. „Dies könnten wir im Interesse der Stadt vorziehen“, meint der Lampertheimer SPD-Fraktionschef Marius Schmidt. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.01.2021