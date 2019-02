Schreibwerkstatt für Kinder

Lampertheim.Wer wäre nicht gerne so ideenreich wie J.K. Rowling, die Autorin der berühmten Harry-Potter-Romane? Spielerisch und mit einfachen Methoden bietet die Schreibwerkstatt ab Freitag, 8. März, in der Stadtbücherei unter dem Motto „Die Buchstabenzauberer“ Anreize zum kreativen Schreiben. Auf vielfältige Weise wird die Fantasie angeregt und zum Spiel mit Worten animiert. Jeder mit Spaß an der Sprache ist willkommen, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Start ist am 8. März. An vier Nachmittagen, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr, sind alle Kinder zwischen acht und zwölf Jahren in die Stadtbücherei eingeladen. Anmeldung im Rathaus-Service. Der Teilnehmerbeitrag für alle Termine beträgt insgesamt 15 Euro. Enthalten sind Schreib- und Bastelmaterial sowie die Betreuung. red

