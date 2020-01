Schüler beweisen Weitblick

LAMPERTHEIM.„Abi heute. Captain Morg(a)en)“ – so haben sich im Sommer 93 Abiturienten vom Lessing- Gymnasium (LGL) verabschiedet. Dass die ehemaligen Schüler tatsächlich schon jetzt Weitblick und Kapitänsfähigkeiten haben, bewiesen sie nun mit einer Spendenübergabe in der Aula ihrer alten Schule. Ihr finanzielles Plus von rund 5000 Euro gaben sie an den Mannheimer Verein Kinderhospiz Sterntaler, die Athletes for Charity Stiftung (A4C) und den kommenden Abschlussjahrgang weiter.

Die beiden gemeinnützigen Organisationen erhielten, entsprechend der Jahreszahl, 2019 Euro. An den jüngeren Jahrgang ging noch eine Restsumme von 1014,70 Euro. Entstanden ist der Überschuss durch Abiveranstaltungen wie Vorfiz-Partys oder Kuchen- und Getränkeverkäufe. „Wir sind noch recht nah am Kindesalter“, erklärte stellvertretend Michelle Krämer, „deshalb war es uns wichtig, vorrangig Organisationen zu bedenken, die sich um schwerkranke Kinder kümmern“. Ein Abiball etwa sei zwar eine schöne Erinnerung, so die Jahrgangsvorsitzende, doch das Engagement der Sterntaler und der Athletes viel langfristiger.

„Nicht selbstverständlich“

Von so viel Reife und Uneigennützigkeit waren die bedachten Institutionen schwer begeistert. „Das ist in diesem Alter nicht selbstverständlich“, fand Beste Däuwel vom Kinderhospiz. A4C-Vorsitzender Marco Steffan sprach von einer „sensationellen Summe, mit der ich nie gerechnet hätte. Statt von dem Geld wegzufliegen oder Spaß zu haben, denkt man an die kommende Generationen -– toll!“, zeigte er sich beeindruckt.

Die ehemaligen Schüler betonten, die Entscheidung für eine Spende sei eine kollektive gewesen. Viele Schüler hätten nach den Endabrechnungen auf das Zurückfordern von Vorauszahlungen verzichtet und sich stattdessen für den guten Zweck ausgesprochen. „Das spricht für euch“, lobte auch Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur, die ihren alten Schützlingen einen guten Umgang mit Geld zusprach. Für die noch immer vorhandene Verbundenheit zur Bildungseinrichtung war sie außerdem dankbar. Schließlich kommen den jüngeren Mitschülern noch über 1000 Euro zugute. „Wir wissen schließlich, wie schwer es ist, Geld zu sammeln“, schloss Jahrgangsvorsitzende Michelle Krämer. ksm

© Südhessen Morgen, Montag, 27.01.2020