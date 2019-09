Schüler entdecken neue Asteroiden

LAMPERTHEIM.Mit zwei besonderen Auszeichnungen hat das Lampertheimer Lessing-Gymnasium einmal mehr seinen hervorragenden Ruf in den naturwissenschaftlichen Fachbereichen untermauert. Beim Mathematik-Wettbewerb schlossen nicht nur einzelne Schüler als Regionalsieger und Dritt- sowie Fünftplatzierte gut ab. Das Gymnasium erhielt obendrein eine Sonderauszeichnung für ihre konstant guten Teilnahmen in den vergangenen Jahren. Schüler der Astronomie-AG entdeckten außerdem bei einer internationalen Suchaktion, an der unter anderem die NASA beteiligt ist, gleich neun bisher völlig unbekannte Asteroiden.

„Keine Spielerei“

„Das ist keine Spielerei, das ist echte Wissenschaft an der Front“, betonte Physik-Lehrer und Astronomie-Experte Martin Metzendorf. Sechs Wochen lang haben seine Schüler Originalaufnahmen des Pan-STARRS-Teleskops auf Hawaii ausgewertet. Dabei entdeckten die Wissenschaftsnovizen dutzende bewegte Himmelskörper. „Neun wurden schon als absolute Neu-Entdeckungen bestätigt“, berichtete der Lehrer stolz. Das bedeutet, sie waren sämtlichen, internationalen Einrichtungen bislang völlig unbekannt.

Laut Metzendorf gehen die Forscher von rund einer Million Asteroiden in der Sonnenumlaufbahn zwischen Mars und Jupiter aus – etwas mehr als 700 000 seien davon bislang entdeckt. Für 184 neu entdeckte Asteroiden hat bislang allein das LGL mit seiner Sternwarte gesorgt. Damit die Himmelskörper als solche gelten, müssen sie mehreren Kriterien standhalten. „Sie müssen nach wenigen Stunden, nach zwei Tagen und nach einem Jahr nochmals gesichtet werden“, erläuterte Metzendorf. Ist das der Fall, dürfen sich die beteiligten Schüler einen eigenen Namen für den Asteroiden aussuchen.

Selbst, wenn sich herausstellt, dass die Himmelskörper schon bekannt waren, liefert die vermeintliche Entdeckung den internationalen Organisationen neue Daten. „Die Umlaufbahn kann dann genauer berechnet werden“, erklärte Metzendorf, der nochmals betonte: „Das ist wichtig, weil einer dieser Asteroiden irgendwann die Erde treffen könnte. Deshalb ist das ein echter Beitrag zur Wissenschaft“.

Seit sieben Jahren nimmt die MINT-Schule unter der federführenden Organisation von Martin Metzendorf an dem Projekt der International Astronomical Search Collaboration (ISAC) teil. Das ist ein Zusammenschluss texanischer Universitäten, internationaler Observatorien und zahlreicher Bildungseinrichtungen. Welchen Ruf die Schule und Experte Metzendorf in der Fachschaft genießen, zeigt auch der Besuch von Projektgründer Patrick Miller von der texanischen Hardin-Simmons-University vor einiger Zeit am LGL.

Hohes Ansehen genießt die Schule auch in der Mathematik. Hans Kreuziger, der die Teilnahme am Mathewettbewerb organisiert, überreichte drei Schülern besondere Urkunden. Beim Regionalentscheid, an dem alle Schulen der Bergstraße und des Odenwaldkreises teilnehmen, belegte das LGL gleich drei der ersten fünf Plätze. Lukas Hülsbusch war als Wettbewerbssieger der beste Achtklässler im ganzen Schulamtsbezirk. Auch beim hessischen Landesentscheid landeten Hülsbusch und die Zwillinge Maria und Hannah Mörstedt auf den vorderen Rängen. „Das ist verdammt gut“, machte Mathelehrer Kreuziger klar. Am Landesentscheid nehmen 58 Schüler teil – also nur jeder Tausendste. Weil das LGL seit Jahren gut abschneidet, erhielt die Schule als eine von drei Gymnasien eine Sonderauszeichnung. ksm

