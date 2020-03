„Schüler fürs Ehrenamt begeistern“

Lampertheim.Um die Hilfsaktion in Lima, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Peru und um den Lampertheimer Jesuiten-Pater Alfred Delp ging es beim Vortrag des Freundeskreises Lima-Projekt der Alfred-Delp-Schule (ADS) Lampertheim und der Volkshochschule im Alten Rathaus.

Vereinsvorsitzende Eveline Tausend informierte über die Hilfsaktion in Lima. die seit über 30 Jahren besteht. Die ehemalige Lehrerin der ADS, Horb Schiöber, und Ana Looser, heute Zweite Vorsitzende des Vereins, waren die Initiatorinnen des Projektes und hielten den Kontakt. Mit vielen Helfern gründeten sie in der peruanischen Hauptstadt das Centro Infantil Alfredo Delp (CIAD), in dem Kinder aus dem Elendsviertel täglich eine warme Mahlzeit, eine Schulbildung, Talentförderung und Betreuung erhalten. Damit eröffnet das Zentrum den Kindern Zukunftsperspektiven in dem Land. „Es werden Mädchen und Jungen vom Kindergartenalter bis zur siebten Klasse beaufsichtigt und unterrichtet“, schilderte die Vereinsvorsitzende.

Um die Situation der Menschen vor Ort zu verstehen, skizzierte Tausend kurz die gesellschaftliche und politische Entwicklung des Anden-staates. Seit der Kolonisierung durch die Spanier ringe Peru um seine Identität. Ein Prozess, der Konflikte produziere. Seit 2001 sei die Wirtschaft relativ stabil, aber die Kluft zwischen Arm und Reich werde immer größer, sagte die Vorsitzende.

Durch die Unterstützung der ADS sei 1999 aus der anfänglichen Wanderküche ein Schulgebäude entstanden. Die Lehrer Vicky Calderon Zapata und Victor Juarez Salas seien sehr engagiert und vertrauenswürdig. Im Jahre 1989 gründeten ehemalige Schüler von Vicky und Victor die Jugendgruppe „Alfredo Delp“ und machten sich im harten Alltag gegenseitig Mut. Das Leitbild von Alfred Delp sollte ihnen dabei helfen: „Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Liebe und Güte, ein wenig mehr Licht und Wahrheit in der Welt war, hat sein Leben einen Sinn gehabt.“

Dieser Gedanke von Alfred Delp sei heute noch richtungsweisend, erklärte Eveline Tausend. „Wir fühlen uns so reich“, bekräftigte Ana Looser. Sie hält die Verbindung nach Lima. Neben den Spenden aus Deutschland finanziert sich die Schule über einen Beitrag der Eltern. Von den Spendengeldern der Freunde des Lima-Projekts der ADS ließen sich Mahlzeiten, Schulbedarf und Schuluniform nicht allein finanzieren, erklärten die Frauen.

Praktische Erfahrungen

Außer dem Regelunterricht können die Kinder in verschiedenen Werkstätten praktische Erfahrungen sammeln. „Die Schüler müssen Werkstätten wie Schreinerei und Bäckerei durchlaufen“, betonte Looser. Daneben gibt es noch viele andere Workshops wie die Arbeitsgemeinschaft Cajón. Die Kistentrommel, ein aus Peru stammendes Perkussionsinstrument, gehört zur Tradition. Mit Erfolg hätten die Schüler an einem Cajón-Festival teilgenommen. Auch Ausflüge in die Umgebung gehörten zur Freizeitbeschäftigung.

Damit Geld in die Lima-Kasse fließt, scheut der Freundeskreis in Lampertheim keine Anstrengungen. Zum Tag der offenen Tür der ADS wurde das Projekt den Eltern vorgestellt und Suppe verkauft. Am 9. Mai stehen die Verantwortlichen und Schüler wieder auf dem Wochenmarkt, um Basteleien und Gebäck anzubieten.

„Geld ist wichtig, aber wir müssen die Kinder auch für das Projekt begeistern“, so Looser. Es sei eine Freude, wie überzeugt die Schüler bei den Aktivitäten auftreten. „Da brauch man kein Ehrenamt erklären“, unterstrich Looser.

