Schüler gestalten die Zukunft

Lampertheim.Kinder und Jugendliche durften bei der Europawahl noch nicht wählen, doch der 66. Europäische Wettbewerb „Yourope“ gab ihnen eine Stimme. 70.057 Schüler setzten dabei ihre Forderungen an die Politik kreativ um. Gemeinsames kreatives Arbeiten mit verschiedenen Methoden förderte den schöpferischen Eifer beim Lernen. Aina Ahmad, Berfin Bozkurt und die Lehrkräfte Gerrit Stevens und Elke Mayer vom Lessing-Gymnasium Lampertheim (LGL) wurden zur Bundessiegerehrung bei Eumetsat in Darmstadt eingeladen. Aina Ahmad und Berfin Bozkurt erhielten Preise auf Bundes- und Landesebene. Fabian Klaes – Landesbeauftragter für den Europäischen Wettbewerb – dankte Schülern und begleitenden Lehrkräften für die Teilnahme. Staatsministerin Lucia Puttrich – Hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten – überreichte die Urkunden und Preise. Am LGL wurden außerdem im Beisein der Schulleiterin Silke Weimar-Ekdur der Landespreis an Elisa Geier und ein Anerkennungspreis an Jasmine Atif übergeben. red (Bild: LGL)

© Südhessen Morgen, Montag, 03.06.2019