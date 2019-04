Schüler haben viel Spaß bei den Ferienspielen

Lampertheim.36 Mädchen und Jungen der Schülerbetreuung des Vereins Lernmobil an der Lampertheim Schillerschule verbrachten in der ersten Woche der Osterferien erlebnisreiche Tage mit tollen Ausflügen. Bus, Zug und Straßenbahn brachten sie zu ihren Ausflugszielen. Am ersten Tag besuchten sie das „Haus der Astronomie“ auf dem Königsstuhl in Heidelberg. Die Gruppe reiste durch das Universum und besuchte verschiedene Planeten und Galaxien. Am nächsten Tag lösten sie die Rätsel des Nibelungenhorts in Bürstadt und kämpften im Wald des Labyrinths tapfer gegen die bösen Monster. Viel Spaß hatten die Kinder im Luisenpark in Mannheim auf dem Burgspielplatz, im Gebüsch und auf den Wiesen. Am letzten Tag ging es nach Ludwigshafen ins Wilhelm-Hack-Museum zur Ausstellung „Gewächse der Seele“. Nach einem Picknick im Museumsgarten bei strahlendem Sonnenschein wurden Gruppen gebildet, und die Schüler konnten Werke von Geistermalern, Bilder von Menschen, die in der Psychiatrie lebten und „echten Malern“ wie Max Ernst und René Magritte bewundern. Im Museumsatelier entstanden eigene fantasievolle Bilder, die die Kinder mit nach Hause nahmen. red (Bild: Schülerbetreuung Schillerschule)

