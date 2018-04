Schüler holen das Double

Anzeige

2. Kreisklasse, West

TV Lampertheim – SGH III 8:8

Trotz eines 8:8 im Kellerduell beim TV Lampertheim steht die dritte Herrenmannschaft einen Spieltag vor Saisonende erstmals auf dem letzten Rang in der Tabelle der 2. Kreisklasse, da das bisherige Schlusslicht aus Rosengarten sein Spiel im Fernduell für sich entscheiden konnte. Ein Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten TV Bürstadt ist der letzte Strohhalm für die SGH III: Das Spiel findet am heutigen Freitag, 27. April, ab 20.15 Uhr im Hüttenfelder Bürgerhaus statt.

Bezirksliga, Gruppe 1

SGH I – BSC Einhausen I 5:9

In den Duellen mit dem BSC Einhausen war für die erste Herrenmannschaft in der diesjährigen Bezirksliga-Saison nichts zu holen: Die Gäste sind das einzige Team, das in beiden Saisonspielen gegen die Hüttenfelder die Oberhand behielt. Trotz der 5:9-Niederlage steht die SGH I weiterhin auf dem dritten Rang in der Tabelle. Das letzte Saisonspiel wird am Samstag, 28. April, ab 16.15 Uhr im Bürgerhaus ausgetragen. Zu Gast sein wird der vorzeitig feststehende Meister aus Fürth, gegen den der ersten Herrenmannschaft im Hinspiel ein glückliches 8:8-Unentschieden gelang.

1. Kreisklasse, West

KG Wald-Erlenbach I – SGH II 9:7

Der zweiten Herrenmannschaft geht auf der Zielgerade der Spielzeit etwas die Luft aus: Im Auswärtsspiel beim Tabellenschlusslicht KG Wald-Erlenbach unterlag die ersatzgeschwächt angetretene SGH II hauchdünn mit 7:9. Die einzigen Lichtblicke bei den Grün-Weißen waren die Leistungen von Robin Gumbel, Heiko Möller und von Ramin Gerber aus der fünften Herrenmannschaft: Die drei Hüttenfelder blieben in ihren beiden Einzeln ungeschlagen.

3. Kreisklasse, West 1

TTC Lampertheim VII – SGH V 6:1

Den Ehrenpunkt für die SGH V im Lokalderby beim TTC Lampertheim holte Ramin Gerber, der in seiner Stammmannschaft ein spannendes Fünfsatzmatch für sich entscheiden konnte. Alle weiteren Spiele verliefen klar zugunsten der Gastgeber.

1. Kreisklasse, Jugend

SGH Jugend – SG Gronau 9:1

Mit einem klaren 9:1-Erfolg verteidigten die Jugendlichen um Pascal Slager, Jannis Ihrig, Moritz Müller und Erick Keßler ihre Tabellenspitze in der 1. Kreisklasse. Am letzten Spieltag brauchen die Grün-Weißen noch einen Sieg, um die Meisterschaft zu erringen.

1. Kreisklasse, Schüler:

SGH Schüler B I – Heppenh. II 5:5

Ein spannendes Match auf Augenhöhe lieferten sich die beiden Nachwuchsteam der SG Hüttenfeld und des TTC Heppenheim. Dank einer ausgeglichenen Mannschaftsleistung von Daniel Sauer, Florian Woschnitza und Pia Hördt gelang ein 5:5-Unentschieden.

Kreisliga, Schüler B/C:

Schüler B II – W.-Michelb. II 0:10

Die jüngsten Tischtennisspieler unterlagen in ihrem Heimspiel gegen den Nachwuchs der SG Wald-Michelbach klar mit 0:10. In der Tabelle belegt das Team aktuell den sechsten Rang. ron

