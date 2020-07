Schüler lassen zum Abschied Wünsche in den Himmel steigen

Lampertheim.Bunte Ballons mit auf Kärtchen notierten guten Wünschen haben die Viertklässler der Schillerschule am Freitagvormittag in den Lampertheimer Himmel steigen lassen. Unser Bild zeigt die Mädchen und Jungen der Klasse 4b von Angelika Koenig. Etwa 60 Kinder der Grundschule wechseln in diesem Sommer auf die weiterführenden Schulen. Da wegen der Corona-Beschränkungen kein großes Abschiedsfest stattfinden konnte, hatten sich die Elternvertreter die Luftballon-Aktion überlegt. Mütter, Väter und Geschwister warteten hinterm Zaun des Schulgeländes auf die „Abgänger 2020“. Denen war die Besonderheit des Moments durchaus anzusehen – die einen freuten sich unbändig über den Ferienbeginn, die anderen verdrückten einige Tränen ob des Abschieds aus der Grundschule. swa (Bild: S. Wassmuth-Gumbel)

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020