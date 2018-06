Schüler liefern Texte ab

Anzeige

Lampertheim.Die Schüler der Klasse 8b haben ihre Ergebnisse abgeliefert: Reportagen, Umfragen, Grafiken und Ratgeber zum Thema „Wenn jede Minute zählt – die Arbeit der Rettungskräfte“. Mehr als drei Monate lang erhielten sie täglich 28 Ausgaben des „Südhessen Morgen“ in ihren Klassensaal: 27 für die Schüler und eine für ihren Deutschlehrer Steffen Friedrich.

Die Klasse des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums nimmt am Projekt „Vorfahrt für sicheres Fahren – Jugend übernimmt Verantwortung“ teil. Das Projekt findet seit zehn Jahren statt und wird mit Regionalzeitungen in Kooperation mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat, der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, der Initiative „Kavalier der Straße“ und dem IZOP-Institut in Aachen durchgeführt.

Die Lessing-Schüler überlegten sich in der Zeit, in der sie die Zeitungen erhielten, ein Verkehrsthema, das sie interessiert: die Arbeit der Rettungskräfte und deren Erfahrungen bei ihren Einsätzen.