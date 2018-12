Schüler sammeln 900 Euro für Kinderhospiz Bärenherz

Lampertheim/Darmstadt.Die Sozialassistentenklasse 12 HBS1 der Lampertheimer Elisabeth-Selbert-Schule (ESS) hat 900 Euro an Spenden für das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden gesammelt. Weil die jungen Leute so gerne singen, kam aus Spaß die Idee auf, auf der Straße aufzutreten.

Aus Spaß wurde Ernst: Die Klasse entschied sich, für das Kinderhospiz zu spenden, da sie das Thema gerade im Religionsunterricht behandeln und die meisten Schüler später mit Kindern arbeiten wollen. Mit ihrem Lehrer Götz Krämer übten sie im Unterricht Weihnachtslieder. In Darmstadt bezogen die Schüler an verschiedenen Plätzen – angefangen vor dem Staatstheater – Position und stimmten ihre Lieblingssongs an wie „Let it Snow“, „Walking in a Winter Wonderland“ und „Kling, Glöckchen, klingeling“. „Wir waren sehr überrascht, dass wir so viele Zuhörer hatten und so viel Geld gespendet wurde“, berichtet die Klasse dem „Südhessen Morgen“.

Insgesamt kamen mehr als 800 Euro zusammen. Klassenlehrerin Elke Frank-Neumann hat die Summe noch auf 900 Euro aufgerundet. „Wir hoffen, dass wir den Kindern im Hospiz viel Freude bereiten können“, wünschen sich die Schüler. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018