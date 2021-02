Schüler stellen Projekte vor

Lampertheim.Unter dem Motto „Lass Zukunft da“ findet der 56. Wettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ in diesem Jahr wegen der Pandemie erstmals komplett virtuell statt. Nach wie vor ist das Ziel des Wettbewerbs, den Forschungsgeist zu fördern und Jugendliche neugierig auf Naturwissenschaften zu machen. 44 forschungsbegeisterte Nachwuchstalente aus Schulen des Kreises Bergstraße und aus dem Odenwaldkreis stellen im Regionalwettbewerb Hessen-Bergstraße ihre kreativen Ideen vor. Aus dem Verbreitungsgebiet des „Südhessen Morgen“ beteiligen sich die Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) aus Viernheim, das Lessing-Gymnasium Lampertheim (LGL) sowie die Erich Kästner-Schule (EKS) aus Bürstadt.

In 24 Projekten aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Mathematik/Informatik und Technik suchen die Teilnehmenden nach Antworten auf naturwissenschaftliche Fragestellungen. Sie haben sich beispielsweise mit „Extraktion und Nachweis antiviral wirksamer Naturstoffe in Zeiten von Corona“ beschäftigt oder sind der Frage nachgegangen, ob Mikroplastik ein Magnet für Gewässerverunreinigung ist.

Biologie, Chemie und Arbeitswelt

Die AvH hat drei Jugend-forscht-Projekte im Fachbereich Chemie und zwei Schüler-experimentieren-Projekte in Biologie und Chemie eingereicht. Das LGL beteiligt sich mit einem Jugend-forscht-Projekt im Bereich Arbeitswelt und einem Schüler-experimentieren-Projekt im Fachbereich Biologie. Die EKS nimmt mit zwei Projekten aus dem Bereich Arbeitswelt, eins bei Jugend forscht, eins bei Schüler experimentieren, teil.

„Wir wollen die Jugendlichen ermutigen, ihre Umgebung zu erforschen, Fragen zu stellen und die Neugierde für die Wissenschaft zu fördern,“ sagt Claudia Bunk, Patenbeauftragte von Jugend forscht am BASF-Standort Lampertheim. Während die Teilnehmer früher ihre Projekte an einem Tag der Jury in Lampertheim persönlich präsentiert haben, wird das Corona-bedingt in diesem Jahr in Videokonferenzen geschehen. Zwischen dem 22. und 24. Februar werden die Schüler ihre Ideen der Jury aus Vertretern von Wirtschaft und Bildung vorstellen.

„Ich freue mich, dass trotz der anhaltenden Corona-Pandemie die 56. Wettbewerbsrunde, wenn auch in anderer Form, stattfinden kann und trotzdem so viele talentierte Teilnehmer bei unserem erstmalig virtuell durchgeführten Regionalwettbewerb Hessen-Bergstraße an den Start gehen. Ich bin schon gespannt auf die Projekte, die die Jugendlichen unserer Jury präsentieren werden und bin sicher, dass wieder viele faszinierende Beiträge dabei sein werden,“ sagt Dr. Hartmut Staatz, Geschäftsführer und Standortleiter der BASF in Lampertheim.

Die Gewinner der jeweiligen Fachbereiche vertreten die Region beim Landeswettbewerb Hessen, der vom 30. März bis 1. April bei Merck in Darmstadt stattfindet. Dort kann sich der Forschernachwuchs für das Bundesfinale qualifizieren, das im Mai in Heilbronn ausgetragen wird. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.02.2021