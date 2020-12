Schüler verschenken 1000 Nikoläuse

Lampertheim.„In diesem Jahr haben wir einen Rekord aufgestellt“, so Laura Klingelhöfer von der Schülervertretung des Lessing-Gymnasiums in Lampertheim. Alljährlich organisiert diese einen Nikolaus-Service, bei dem Schüler anderen Schülern einen Nikolaus schenken können.

In den Vorjahren wurden diese dann von den Mitgliedern der Schülervertretung in den Klassen überreicht. Coronabedingt lief es dieses Jahr etwas anders ab. Überrascht war die Schülervertretung jedoch von der Menge an zu verschenkenden Nikoläusen, denn insgesamt 1000 Stück wurden diesmal überreicht.

Erlös geht an eigene Projekte

„Sonst waren es eigentlich immer so 250 bis 290 Nikoläuse, daher haben wir auch für 2020 mit etwa 300 Süßigkeiten gerechnet, doch dann wurde es die dreifache Menge“, freut sich Klingelhöfer. Vielleicht lag es am reduzierten Preis, denn diesmal wurden die Nikoläuse für ein Euro das Stück angeboten, statt für 1,50 Euro. Der Erlös kommt nach Abzug des Einkaufspreises wieder Aktionen für die Schulgemeinschaft zugute. „Dieses Jahr konnten wir aus gegebenem Anlass nicht so viele Projekte anbieten, wir sind aber weiterhin aktiv und für die Schüler da“, betont Klingelhöfer. Daher sei der Schülervertretung diese vorweihnachtliche Aktion auch wichtig gewesen.

Dafür haben sie auch extra ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Diesmal wurden alle „Bestellzettel“ in einem Umschlag in das Klassenbuch gelegt und die Klassen- oder Fachlehrer teilten diese an die Schüler aus und sammelten die Bestellungen nebst Geld wieder ein, so dass die Bestellungen dann gebündelt zurückgegeben wurden. „Wir haben schnell gemerkt, dass die Zettel nicht ausreichten, druckten nach oder verschickten sie als PDF“, erzählt Klingelhöfer. Um die Nikolausaktion kümmerten sich zudem – angepasst an das schulische Hygienekonzept – nur die Mitglieder aus dem elften Jahrgang, zwölf Ehrenamtliche aus der Schülervertretung zeigten sich hier aktiv.

Schöne Geschenkaktion

Auf den Bestellzettel konnte nachvollzogen werden, wer, von wem einen Nikolaus bekommt. Die Süßigkeiten wurden dann nach Klassen sortiert. Manche Kinder bekamen drei bis neun Nikoläuse, unter Freunden sei das eine schöne Geschenkaktion, manche verschenkten anonym ihre Nikoläuse an andere Schüler. „Wobei wir die anonymen Geschenke vermehrt an Valentinstag haben, da machen wir eine ähnliche Aktion“, erzählt Klingelhöfer.

Dann wurden alle Nikoläuse für eine Klasse gepackt und dem jeweiligen Lehrer zum Verteilen übergeben. Sonst machen das die Schülervertreter selbst.

„Die Schüler warten jedes Jahr schon aufgeregt, wann es losgeht, wann wir die Nikoläuse verteilen und es ist immer so schön, wie viel Freude dann alle dran haben“, meint Klingelhöfer. Wobei es für die Helfer „sportlich“ zuging. Schon für das Sortieren und Anhängen der Zettel benötigten die zwölf Ehrenamtlichen einige Stunden und dann wurden alle 1000 Nikoläuse innerhalb von zwei Schultagen verteilt. str

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.12.2020