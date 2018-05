Anzeige

Lampertheim.Die Mensa der Schülerbetreuung des Vereins Lernmobil an der Schillerschule verwandelte sich am Freitagnachmittag in eine Disco mit heißen Faschingsschlagern. Auf der Tanzfläche tummelten sich Piraten, Prinzessinnen, Ninjas, Feuerwehrmänner, Flamencotänzerinnen, Engel und Teufel. Bei Schminkaktion, Tanzspielen, Schokoküsse-Wettessen und Spielen im Freien waren die Kinder der Schülerbetreuung mit Begeisterung dabei. red (Bild: Verein Lernmobil)