Schürfwunden, blaue Flecken und jede Menge Glück

Lampertheim.Fahrradfahren birgt zwar viele Vorteile, doch im Gegensatz zum Auto bietet das Rad nun einmal keine „Knautschzone“. Bei einem Unfall sind Zweiradfahrer deshalb besonders gefährdet, sich zu verletzen. Ursprünglich hatten wir geplant, über diese besondere Problematik mit Passanten in der Stadt zu sprechen. Wegen der Corona-Pandemie entschieden wir, stattdessen Mitschüler über das schulische Intranet zu befragen.

Nils P.: Mein Freund und ich wurden in diesem Winter leicht angefahren. Es war dunkel und der Fahrer sah uns nicht, obwohl wir das Licht eingeschaltet hatten und Reflektoren an unseren Fahrrädern angebracht waren. Zum Glück ist uns nichts passiert.

Stefan D.: Ich hatte zwei Fahrradunfälle an einem Tag. Eine Sperre in der Natostraße hatte ich nicht gesehen und musste daher abrupt ausweichen, was zu einem Sturz führte. Kurz danach stürzte ich erneut vom Rad, als ich von einem abbiegenden Pkw übersehen wurde. An meinem Fahrrad entstand ein Schaden von ungefähr 150 Euro.

Max K.: Ich sah, dass eine Frau diese speziellen Fahrradschuhe trug, mit denen man sich in die Pedale einklinkt. Offensichtlich war sie noch nicht daran gewöhnt. Als sie absteigen wollte, stürzte sie nämlich.

Nikola N.: Vor einigen Jahren fuhr ich auf dem Gehweg. Als ich dort abbiegen wollte, stieß ich mit einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin zusammen, die ebenfalls auf dem Gehweg unterwegs war. Wegen eines Gebäudes an dieser Ecke hatten wir beide nur eine geringe Sichtweite.

Laetitia K.: Ich war abends sehr schnell unterwegs und fuhr – ohne nach rechts und links zu schauen – auf den Zebrastreifen. Dabei prallte ich mit einem Auto zusammen. Zum Glück trug ich nur Schürfwunden und blaue Flecken davon.

Julie D.: Vor Kurzem wurde ich von einem Auto, das aus der Nebenstraße in die Hauptstraße einbiegen wollte, beinahe übersehen. Die Sicht ist dort wegen der Häuser leider stark eingeschränkt.

Sebastian S.: Ich hatte – mit hoher Geschwindigkeit unterwegs – ein „Vorfahrt achten”-Schild übersehen und ging davon aus, dass rechts vor links gilt. Dabei übersah ich das Auto, das von links kam, und wurde über die Kreuzung geschleudert. Das Ergebnis waren Schürfwunden und eine leichte Schulterprellung.

Umfrage von Charlotte Bieder, Emma Hesse, Leonie Diesterweg, Sarah Diagramm: Dennis Wilhelm, Silas Unger, Marcel Diek, Antonios Savvas Lea Vollbaum,Saleh.

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020