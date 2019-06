Schützen beenden Frühjahrsrunde in Rittenweier

Hüttenfeld.Ihren letzten Wettkampf der Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen 2019 trugen die teilnehmenden Vereine beim SV Rittenweier aus. Richard Hertel, der in Rittenweier die Aktivitäten rund um die Frühjahrsrunde leitet, hatte sich auch für die Nichtschützen eine tolle Überraschung einfallen lassen: Auf dem vereinseigenen Bogenstand konnten sie sich mit Pfeil und Bogen versuchen.

Das Team blau feierte mit 1946 Ringen den Sieg. Den Grundstein dafür legte Auflageschütze Franz Klemm mit 399 Ringen. Anna Beck schoss mit 392 Ringen ihr bestes Saisonergebnis. Auflageschütze Klaus Reinhardt traf 388 Ringe, Irene Wegener steuerte gute 384 Ringe bei und Günter Ihrig komplettierte das Team mit 383 Ringen. Johanna Hertel mit 373 Ringen und Trinity Eckhardt mit 350 Ringen erreichten trotz ihrer guten Leistungen keinen Wertungsplatz.

Schwarz auf Platz zwei

Beim Team Schwarz kamen am Ende 1912 Ringe zusammen, die diesem Team den zweiten Platz am letzten Wettkampftag und jedem Schützen des Teams vier Punkte einbrachte. Auch hier war es mit Walter Diehlmann ein Auflageschütze, der mit 396 Ringen das Team anführte. Richard Hertel erzielte 386 Ringe und Hans Wesp brachte 385 Ringe zur Auswertung. Zusammen mit Thorsten Schmitt, der 383 Ringe erzielt hatte und Heike Marquardt-Becker bildeten sie die Mannschaft. Als Ersatzschützen fungierten Mariusz Szreter mit 323 Ringen und Pistolenschütze Joachim Kitik mit 316 Ringen. Das Team Rot schoss sich mit 1886 Ringen auf Platz drei. 396 Ringe war in diesem Team das stärkste Einzelergebnis, das von Hermann Schulz erzielt wurde. Mit 387 Ringen folgte Erich Stern, ebenfalls ein Auflageschütze, bevor Tanja Marquardt als Stehendschützin ihre 384 Ringe einbringen konnte. Zusammen mit 363 Ringen von Cornelius Schürer und 356 Ringen von Volker Arnold war die Mannschaft komplett. Die Ersatzschützen waren damit Wolfgang Blanck mit 345 Ringen und Pistolenschützin Tanja Reich, die mit 332 Ringen deutlich unter ihrem Leistungsvermögen blieb.

Mit 1873 Ringen lag das Team Gelb nur knapp hinter Team Rot auf Platz vier. Harold Trautmann übernahm mit 385 Ringen die Führungsrolle vor Daniel Gunkel, der 382 Ringe getroffen hatte. Heinz Müller brachte 377 Ringe zur Auswertung, während Hans-Dieter Beck mit 365 Ringen seinen Wettkampf auch am unteren Ende seines persönlichen Leistungsspektrums beendete. Heike Manns steuerte dem Mannschaftsergebnis 364 Ringe bei, während Alexander Richter und Joachim Kitik, in dieser Mannschaft mit dem Luftgewehr, mit 356 beziehungsweise 323 Ringen nur die Reserveschützenrolle zu fiel.

Schlechter Tag für Team Grün

Deutlich abgefallen war das Team Grün, dem mit 1812 Ringen nur die Hoffnung für das kommende Jahr bleibt, dass das Losglück ihm stärkere Schützen beimischt. Hervorzuheben ist Hans Günter Holzschuh, der mit der Luftpistole schoss und mit 383 Ringen das beste Einzelergebnis aufzubieten hatte.

Bei der Siegerehrung stellten Heike Marquardt-Becker und Cornelius Schürer fest, dass es eigentlich vollkommen gleichgültig ist, wie man auswertet: Anna Beck nimmt eine Ausnahmestellung ein. Sie erzielte nicht nur einen Wettkampfdurchschnitt von 389 Ringen, den besten aller Schützen, die ohne Auflage schossen, sondern hatte am Ende auch noch 31 von 35 möglichen Punkten.

Hans-Dieter Beck und Hermann Schulz hatten jeweils 29 Punkte aus den sieben Wettkämpfen. Einen Sonderpreis für seine Standhaftigkeit bekam Armin Becker, der es geschafft hat, aus sechs geschossenen Wettkämpfen nur sieben Punkte zusammen zu bekommen. Er war fünfmal in der schwächsten Mannschaft und einmal in der vorletzten.

Die Siegerehrung dominierte wie erwartungsgemäß Anna Beck, die dafür ein kleines Präsent bekam, vor ihrem Vater Hans-Dieter Beck mit 29 Punkten und Irene Wegener, bei der in der Addition 25 Punkte zusammenkamen. Bei den Auflageschützen war es Hermann Schulz, der für die gesammelten 29 Punkte ausgezeichnet wurde. Franz Klemm folgte mit 26 und Günter Ihrig mit 25 Punkten. Im kleinen Teilnehmerfeld der Jugendschützen siegte Trinity Eckhardt mit 20 Punkten vor Justas Vitkunas mit zwölf Punkten und Timea Schneider mit neun Punkten. Alle Ergebnisse der Wettkämpfe sowie Leistungskurven der Einzelschützen sind auf der Homepage der Hüttenfelder Schützen einzusehen. gün

