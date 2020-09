Schützen mit vielen Volltreffern

Hüttenfeld.Der vorletzte Wettkampf der Bergsträßer Frühjahrsrunde für Luftdruckschützen wurde nun als Fernwettkampf ausgetragen. Eigentlich hätte der Wettkampf bereits im Mai in Trösel stattgefunden. Trotz dieser ungewöhnlichen Umstände erfreute sich die Frühjahrsrunde mit 49 teilnehmenden Schützen im fünften Durchgang einer sehr guten Beteiligung. Das ist wohl auch darauf zurückzuführen, dass die Schützen die Hobbyrunde als Training für die kürzlich gestartete Wettkampfsaison nutzen, die in diesem Jahr ebenfalls in Form von Fernwettkämpfen ausgetragen wird.

Auch für diesen Wettkampf hatten die Bergsträßer Schützen wieder drei Wochen Zeit, um ihr Wertungsergebnis zu schießen. Die Ergebnisse sind beachtlich: Einer der teilnehmenden Auflageschützen erzielte mit 400 Ringen wieder das Maximalergebnis und auch bei den Freihandschützen trafen zwei Schützinnen 389 Ringe.

Spannender Wettbewerb

Sehr eng ging es dieses Mal bei den Mannschaftsergebnissen zu. Am Ende hatte das Team Schwarz die Nase mit 1949 Ringen knapp vorn. Richard Hertel steuerte dazu als Auflageschütze 399 Ringe bei und führte damit die Mannschaft vor Gerhard Walter (393 Ringe) an. Sehr beachtlich war die Leistung der Jungschützin Tabea Schmenger, die 388 Ringe traf und damit genau so viele wie Auflageschütze Günter Ihrig. Franz Klemm steuerte 381 Ringe zum Mannschaftsergebnis bei. Als Ersatzschützen fungierten Joshua Kühlberg (378 Ringe), Sandra Menzel und Cornelius Schürer mit jeweils 374 Ringen sowie Helmut Günther (338 Ringe).

Mit nur drei Ringen Abstand folgte das Team Grün, bei dem natürlich auch ganz oben die Auflageschützen punkteten. Hermann Schulz traf hier 400 Ringe und damit einen Ring mehr als Alfred Benna. Thorben Reinig folgte als Freihandschütze mit 386 Ringen vor Horst Hennrich mit 381 Ringen und Markus Stumpf (380). Damit schafften es Richard Hertel (376), Heike Marquardt Becker (365), Bastian Fromm (360), Luftpistolenschütze Christian Lais (345) und Leon Trapp (224) nicht in die Wertung.

1941 Ringe erzielte die gelbe Mannschaft. Auflageschütze Hans Wesp platzierte sich mit 395 Ringen vor seinem Vereinskollegen Johannes Kühn (390 Ringe). Jugendschützin Anna Beck und Tanja Marquardt erzielten auch ohne Auflage jeweils 389 Ringe, was zusammen mit 378 Ringen von Alexander Richter für Platz drei reichte. Das Nachsehen hatten Alfred Benna, der als Auflageschütze mit der Luftpistole 374 Ringe traf, Philip Kissel (348) sowie die Luftpistolenschützen Freddy Ehret (329), Armin Becker (328) und Joachim Kitik (313).

Der Kampf um die Plätze vier und fünf wurde mit nur einem Ring Unterschied zu Gunsten des blauen Teams entschieden. Mit 1901 Ringen hatte diese Mannschaft genau einen Ring mehr als Team Grün. Zu verdanken war das den 393 Ringen von Hans Hildenbeutel, sehr starken 387 Ringen von Franziska Heinze, 378 Ringen von Klaus Eidenmüller, 374 Ringen von Patrick Hertel und 369 Ringen von Uschi Spannagel. Damit konnten Erich Stern (353 Ringe), Eugen Blinov (347 Ringe), Aris Poubouridis (343 Ringe) und Mariusz Szreter (327 Ringe) den Ausgang des Wettkampfs nicht beeinflussen.

Für das rote Team blieb damit in diesem Durchgang die rote Laterne. Auflageschütze Gerhard Grieb schoss 391 Ringe vor Hans-Dieter Beck und Mike Hertel mit jeweils 383 Ringen. Auflageschütze Heinz Müller traf 381 Ringe und Luftpistolenauflageschütze Rainer Seifert 362 Ringe. Damit blieben die Luftpistolenschützen Helmut Günther mit 360 Ringen und Dieter Spannagel mit 354 Ringen, die Luftgewehrjugendschützen Vanessa Schulz mit 342 Ringen und Max Weber mit 180 Ringen sowie Jugendschütze Kenny Böhm (118 Ringe) mit der Luftpistole außen vor. Bereits zum zweiten Mal in Folge mussten sich die Schützen im Team Rot mit nur einem Punkt für ihre Einzelwertung zufriedengeben.

Der eigentlich als Wettkampf mit Abschluss der Frühjahrsrunde geplante Termin in Hüttenfeld wird ebenfalls als Fernwettkampf ausgetragen. Bis zum 27. September haben alle Schützen die Möglichkeit, auf eigenem Schießstand ein Ergebnis dafür zu schießen. Ob es danach eine gemeinsame Abschlussfeier im kleinen Rahmen geben kann, hängt davon ab, wie sich die aktuelle Situation bis Oktober entwickelt.

