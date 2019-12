Schützen sichern sich Meisterschaft

Lampertheim.Die erste Mannschaft des SV 1923 Hubertus ist in dieser Saison bislang ungeschlagen. Eingeholt werden kann sie von ihren Titelgegnern dabei nicht mehr. Derzeit stehen noch zwei Wettkämpfe aus. Selbstgestecktes Ziel der Luftpistolenschützen um Mannschaftsführer Dieter Schmid ist es, auch diese zu gewinnen.

Die Chancen gegen Siedelsbrunn und Zwingenberg sind aufgrund der bisher gezeigten Leistungen nicht schlecht, so dass die Saison wie im vergangenen Jahr wieder ohne Verlustpunkte ausgehen könnte. Um in die Bezirksliga aufzusteigen, jedoch auch der Aufstiegskampf gewonnen werden. Zudem gilt es in einer Aktivenversammlung noch zu klären, welche Schützen künftig in der ersten Mannschaft antreten.

Die zweite Mannschaft um Mannschaftsführer Gregor Sobczak konnte auch im Rückkampf gegen die Schützen aus Lorsch nicht gewinnen, obwohl die Lorscher Sportschützen nicht in stärkster Besetzung antraten und ihr schlechtestes Saisonergebnis ablieferten.

Eine Herausforderung werden auch die Wettkämpfe gegen Reichenbach und Hepppenheim. Die Hinkämpfe konnten die Lampertheimer dabei für sich entscheiden, außerdem haben sie vier Punkte Vorsprung vor ihren Gegnern. Die Heppenheimer können Lampertheim nicht mehr gefährden, da sie nur noch einen Wettkampf zu absolvieren haben. Im schlimmsten Fall kann es zu Punktgleichheit mit Reichenbach kommen. In diesem Fall zählt der direkte Vergleich der absolvierten Wettkämpfe. red

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019