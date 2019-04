Schützen zielen auf Ostereier

Hüttenfeld.Das diesjährige Oster-eierschießen in Hüttenfeld, das schon zum 33. Mal ausgerichtet wurde, war ein voller Erfolg für die Teilnehmer und die Schützen. So konnte mit 223 Teilnehmern der Vorjahreswert deutlich übertroffen werden. Mit 3144 Ostereiern und 222 Überraschungseiern wurden in Summe 4032 Gewinnschüsse abgegeben, da die Überraschungseier vierfach zählen. Sehr gefreut hat sich Abteilungsleiter Helmut Günther über den Besuch der amtierenden Spargelkönigin Christin I., die ihre Treffsicherheit beeindruckend unter Beweis stellte. Alle ihre Schüsse trafen ins Schwarze.

Neben der Teilnahme von Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg hat auch der Besuch der Mitglieder des Ski- und Freizeitclubs Lampertheim mittlerweile schon Tradition und ist für alle Beteiligten ein Highlight. Geschossen wurde erstmals auf der neuen elektronischen Anlage, die die Hüttenfelder seit Januar in Betrieb haben. Von den Teilnehmern kamen überwiegend positive Rückmeldungen zum Einzug der neuen Technik auf dem Schießstand, da für die Schützen die Scheibenbeobachtung deutlich verbessert ist.

Talente entdeckt

Hüttenfelds Schützen hatten auch an diesem fünften und letzten Veranstaltungstag alle Hände voll zu tun. Der Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ füllte sich zwar bei der Öffnung um 11 Uhr nur langsam, ab 13 Uhr mussten die Gäste allerdings Wartezeiten hinnehmen, um einen Schießstand zu bekommen. Auch am Nachmittag ebbte der Andrang kaum ab. Erst gegen 16 Uhr wurde es etwas ruhiger auf dem Schießstand und kurz nach 18 Uhr konnte dann der Schießbetrieb eingestellt werden, nachdem die letzten Teilnehmer ihre gewonnenen Ostereier in Empfang genommen hatten. Viel Spaß hatten auch die Teilnehmer, die teilweise in sich schlummernde Talente entdecken konnten, wenn sie unter Anleitung erfahrener Schützen feststellten, dass sie problemlos ins Schwarze treffen konnten.

Ohnehin stehen beim Ostereierschießen der Spaß und der Kontakt zum Schießsport für die Gäste und Hüttenfelds Schützen im Vordergrund. Auch die jüngeren Teilnehmer konnten mit einem Federdruckgewehr sowie dem SCATT-Trainingssystem an der Jagd auf die bunten Eier teilnehmen. Betreut wurden sie dabei von Hüttenfelds Jungschützen Timea Schneider und Justas Vitkunas.

Für die Gäste hatten die Sportschützen auch Kaffee und Kuchen vorbereitet, die zur Überbrückung von Wartezeiten und zur Erholung vom treffsicheren Zielen gerne angenommen wurden. So konnte man einen gelungenen Tag in gemütlicher Runde im Sportlerheim mit Blick auf die Bergstraße ausklingen lassen. Außerdem wurden die Ergebnisse vom Schießstand als Beamerprojektion live ins Sportlerheim übertragen, so dass man die Konkurrenz im Auge behalten konnte.

Alle, die bei der Veranstaltung Interesse am Schießsport gefunden haben, sind jederzeit zu den Trainingstagen der Schützenabteilung, dienstags und freitags jeweils ab 19 Uhr, willkommen. gün

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.04.2019