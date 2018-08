Schützenhilfefür Hubertus

Lampertheim.Säge und Maurerkelle – das sieht so richtig nach Arbeit aus. Wilfried Olbrich, Erster Vorsitzender des Schützenvereins Hubertus Lampertheim, deutet mit seinem Werkzeug bereits an, was auf die Helfer am Freiwilligentag (Samstag, 15. September) zukommt. „Auf dem 25 Meter-Pistolen-Schießstand muss die Mauer neu verputzt werden, da ein Großteil des Verputzes abgefallen ist“, erklärt der Oberschützenmeister. Außerdem soll am Unterstand der Schützen die Überdachung, eine Holzkonstruktion, repariert werden. Hierzu müssen die morschen Holzteile ausgetauscht werden.

Wer eine Wand aus Mauerwerk verputzen will, braucht darin ein bisschen Übung, damit der Wandputz gleichmäßig aufgetragen wird. Deshalb wäre es schön, wenn die Helfer Vorkenntnisse haben – im Verputzen oder in der Holzbearbeitung, so Olbricht. Weiterhin werden Freiwillige gesucht, die Mörtel anrühren oder Handreicher sind. „Wir benötigen einen Betonmischer und ein mobiles Gerüst sowie als Materialien Verputz und Holzteile“, erläutert Olbrich. roi

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.08.2018