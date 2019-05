Schützenjugend in Frankfurt am Start

Hüttenfeld.Das Jahrgangsschießen der hessischen Schützenjugend hat am Wochenende im Leistungszentrum des hessischen Schützenverbands in Frankfurt-Schwanheim stattgefunden. Dazu waren auch die Hüttenfelder Jungschützen Trinity Eckhardt und Justas Vitkunas zusammen mit circa 390 weiteren Startern aus ganz Hessen und Mainfranken eingeladen.

In der großen Halle, in der pro Durchgang 60 Schützen an den Start gingen, stand Justas Vitkunas bereits im ersten Durchgang auf dem Schießstand. Nach anfänglichem leichten Nervenflattern fand er sich mit der größenmäßig ungewohnten Wettkampfsituation zurecht und konnte seine Leistung wieder stabilisieren, so dass er am Ende 339 Ringe erzielte. Damit blieb er leicht unter seinem Leistungsvermögen und landete in der Klasse Jugend 2004 männlich auf Platz 14. Jungschützin Trinity Eckhardt startete mit ihrer Klasse am Nachmittag in das Jahrgangsschießen. Da sie noch zur Schülerklasse 2005 weiblich zählt, musste sie nur ein 20-Schuss-Programm schießen. Nach zwei schwächeren Schüssen am Anfang konnte auch sie ihre Leistung steigern, wodurch sie 178 Ringe erreichte und auf Platz 14 kam. Wie hoch die Leistungsdichte in dieser Klasse allerdings ist, lässt sich daran erkennen, dass die Siegerin 188 Ringe erzielte. Für die Jungschützen der SG Hüttenfeld, die erst vor wenigen Monaten mit dem Schießsport begonnen hatten, war das Jahrgangsschießen allemal eine ganz neue Erfahrung, die den Ansporn nur steigert.

Am kommenden Freitag schießen Hüttenfelds Schützen in Lampertheim zusammen mit den Schützen der anderen teilnehmenden Vereine den vorletzten Wettkampf der Frühjahrsrunde. Für die Schützenjugend steht eine Woche später das Ranglistenturnier auf dem Plan, das dann in Rai-Breitenbach stattfindet. Am Nachmittag treffen sich alle Aktiven in Rittenweier zum Abschluss der Frühjahrsrunde. gün

© Südhessen Morgen, Dienstag, 14.05.2019