Schützenverein Hubertus feiert 2023 sein 100-jähriges Bestehen

Lampertheim.Beim Schützenverein 1923 Hubertus Lampertheim wird das Corona-Jahr 2020 in die Annalen eingehen. Auch hier hätte die Jahreshauptversammlung ursprünglich bereits im März stattfinden sollen, musste aber aufgrund des Lockdowns verschoben werden. Nun wurde die Veranstaltung nachgeholt, aus Sicherheitsgründen aber nicht wie sonst im Schützenhaus in der Rosenaustraße, sondern im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle, wo die nötigen Abstände zueinander eingehalten werden konnten.

Der Vorstand zeigte sich angenehm überrascht davon, dass dennoch rund 35 Mitglieder zu der Versammlung gekommen waren. Im Rückblick auf die sportlichen, gesellschaftlichen und kulinarischen Ereignisse des Jahres 2019, den der Vorsitzenden Wilfried Olbrich gab, wurde immer wieder der Kontrast zur Gegenwart deutlich. Hatten damals noch das besonders bei Familien beliebte Ostereierschießen, das Grillen am 1. Mai und die Ferienspiele wie gewohnt stattfinden können, so waren sie diesmal dem Lockdown zum Opfer gefallen. Und auch die traditionelle Weihnachtsfeier mit dem Schlachtfest, kündigte Olbrich an, werde es in diesem Jahr nicht geben. Zumindest konnte der Trainingsbetrieb unter Einschränkungen wieder aufgenommen werden.

Nach den Berichten der jeweiligen Schießleiter und der zufriedenen Jugendleiter wären normalerweise die Vereinsmeister geehrt worden – diesmal nicht. Udo Reischert, Zweiter Vorsitzender, verlas zumindest ihre Namen und ihre Ergebnisse. Das Überreichen der Urkunden war hygienebedingt nicht möglich.

Geschäftsführer Dieter Spannagel und Schatzmeisterin Claudia Olbrich erläuterten den Anwesenden die finanzielle Situation. Hatte der Verein im vergangenen Jahr noch einen Jahresüberschuss erzielt, so sei diesmal mit Verlusten zu rechnen, bedauerten sie. Dennoch habe der Verein immer noch eine solide finanzielle Basis. Gregor Sobczak, der mit Irene Wegener Kassenprüfer gewesen war, hatte eine einwandfreie und übersichtliche Buchführung vorgefunden. Er beantragte daher auch die Entlastung des gesamten Vorstandes, die von der Versammlung einstimmig gewährt wurde. Danach löste sich der Vorstand auf, denn es standen turnusgemäß Neuwahlen an. Joshua Kühlberg übernahm das Amt des Wahlleiters, bis in geheimer Wahl der neue erste Vorsitzende feststand.

Vorstand wiedergewählt

Mit Wilfried Olbrich wurde der Wunschkandidat der Versammlung wiedergewählt. Auch sonst gab es beim geschäftsführenden Vorstand keine Veränderungen. Udo Reischert bleibt Zweiter Vorsitzender, Dieter Spannagel Geschäftsführer. Ebenso fungiert Claudia Olbrich weiterhin als Schatzmeisterin, und Julia Sieck wird neben ihrem Amt als Schriftführerin auch zukünftig als Pressewartin tätig sein.

Das Jugendleiterteam, bestehend aus Dieter Spannagel, Uschi Spannagel und Rolf Hegemann, wurde en bloc per Akklamation wiedergewählt. Dieter Schmid fungiert weiter in Personalunion als Oberschießleiter und als Schießleiter für Kurzwaffen. Joshua Kühlberg übernimmt erstmals die Funktion des Schießleiters für Langwaffen sowie für Vorderlader und Großkaliber. Neuer Zweiter Kassenprüfer wurde Stefan Koitzsch.

Zum Abschluss der Versammlung erinnerte Reischert daran, dass der Schützenverein 1923 Hubertus Lampertheim 2023 sein 100-jähriges Bestehen feiern wird. Er regte die Anwesenden schon jetzt an, sich Gedanken über ein Festkomitee zu machen und Ideen zu sammeln, wie dieses besondere Jubiläum begangen werden kann. Ja

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.09.2020