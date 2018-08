Schulanfänger schnuppern ins Lesen

Anzeige

Lampertheim.Für viele Kinder steht der erste Schultag mit der Einschulung am morgigen Dienstag vor der Tür. Aus diesem Anlass veranstaltete die Stadtbücherei Lampertheim zum dritten Mal ihre Vor- und Selbstlesestunde für alle Schulanfänger. „Wir wollen den Kindern damit ein wenig die Angst und die Aufregung vor der Schule nehmen“, erklärte Barbara Burkhard von der Stadtbücherei.

Aufgrund des Wetters und der hochsommerlichen Temperaturen kamen zwar weniger Schulanfänger als in den vergangenen Jahren zur Veranstaltung, doch die kleine Gruppe machte es sich trotzdem auf dem Sofa bequem und lauschte den spannenden Schulgeschichten. Zum Kennenlernen sangen die Kinder gemeinsam das bekannte Lied „Alle Kinder lernen Lesen“, bevor Barbara Burkhard die erste Geschichte vorlas. Die Seiten der Bilderbücher hatte sie dafür ausgedruckt und zeigte sie den Schulanfängern durch das Kamishibai-Theater, damit diese die Bilder sehen und mitlesen konnten.

Buchstaben aus Russisch Brot

In der ersten Geschichte aus dem Buch „Ein toller Schulanfang“ von Sabine Kalwitzki ging es um den ersten Tag in der Schule. Der kleine Moritz war dabei zunächst traurig, weil er nicht mit seiner Freundin Pia in eine Klasse gekommen war. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass seine Klassenkameradin Peppina seine Freundin „Pia“ ist und Moritz findet die Schule toll.