Lampertheim.Die allerletzte Unterrichtsstunde, die allerletzte Konferenz mit den Kollegen: Schulleiterin Edith Sperling-Sesin muss diese Gedanken erst einmal sacken lassen. „Ich habe das noch gar nicht richtig registriert“, sagt sie. Der 31. Juli war ganz offiziell ihr letzter Arbeitstag, ab sofort befindet sie sich im Ruhestand. Die Konrektorin Sibylle Hermanns übernimmt nun mit dem neuen Schuljahr kommissarisch die Leitung der Lampertheimer Biedensandschule – so lange, bis ein neuer Schulleiter gefunden wurde. Hermanns sei schon vier Jahre lang an der Schule und gut eingearbeitet, sagt Sperling-Sesin.

Insgesamt war die Lehrerin 39 Jahre lang im Schuldienst, davon 26 Jahre lang als Klassenlehrerin und 34 Jahre lang in Funktionsstellen. „Aber nicht alles an der Biedensandschule.“ 1997 wechselte sie nach Lampertheim, fünf Jahre sei sie nun Rektorin gewesen. Verabschiedet hat sich die Schulleiterin ohne viel Aufsehens in der Öffentlichkeit: Bei einer kleinen Feier mit den Biedensandschülern und all den Kollegen, mit denen sie in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet hat.

Bevor sie die Schule aber endgültig verlassen konnte, hatte Sperling-Sesin noch eine Menge zu tun – die Übergabe an ihre zwischenzeitliche Nachfolgerin sollte schließlich reibungslos klappen. „Und erst wenn diese Arbeit zu Ende ist, wird mir wahrscheinlich bewusst, dass ich nun wirklich im Ruhestand bin“, sagt die ehemalige Schulleiterin. Dann, wenn am kommenden Montag ihre ehemaligen Kollegen aus den Ferien kämen und sie daheim bleibe.