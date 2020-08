Schulstart voller Freude – trotz Maske

Lampertheim.Früh aufstehen: für Kaan am Montag kein Problem. „Er ist gut aus dem Bett gekommen, weil er sich so auf die Schule gefreut hat“, berichtet seine Mutter Türkan Uzar lachend. Durch Maskentragen und Hygienevorschriften herrscht am ersten Tag des neuen Schuljahres auch in Lampertheim noch keine Normalität im früheren Sinn. Doch für den siebenjährigen Kaan ist das zunächst kein Thema. „Marcel sitzt jetzt neben mir und ich gehe in die zweite Klasse“, sagt der Lampertheimer Goethe-Schüler im Gespräch mit dieser Redaktion stolz. Das ist es, worauf es für den Jungen ankommt.

Als Kaan die erste Klasse besuchte und im Lernen gerade so richtig angekommen war, begann die Corona-Pandemie. Für den Schulanfänger bedeutete das: Homeschooling und nach dem Lockdown Unterricht an zwei Tagen. Die Sommerferien schlossen sich an. „Kaan war lange zu Hause und deshalb nicht ausgelastet“, sagt seine Mutter. Auch wenn der Siebenjährige zum Spielen Freunde in der Nachbarschaft hat, so haben ihm doch die Schulfreunde gefehlt. Und vor allem der geregelte Tagesablauf, das Lernen und die Motivation, betont die Mutter.

Auf Einstieg vorbereitet

Vor den Sommerferien – als tageweise Unterricht war – hat der Junge Rechen- und Geometriehefte durchgearbeitet und im Buchstabenheft die Druckschrift gelernt. Die Arbeitsblätter, die der Erstklässler täglich zu Hause ausgefüllt hat, kann er gar nicht mehr zählen. Auch auf den Einstieg in die zweite Klasse hat Kaan sich vorbereitet, war mit seiner Mutter Hefte, Umschlägen und vieles mehr an Unterrichtsmaterial kaufen.

Wenige Tage vor Schulbeginn erhielten die Eltern der Goetheschüler Informationen der hessischen Landesregierung zum Umgang mit Krankheitssymptomen sowie einen Elternbrief zum Schuljahr 2020/21. Der Regelbetrieb werde in allen Schulen wieder aufgenommen, aber vieles werde nicht wie gewohnt sein, hieß es darin. Ziel sei es, das Schulleben, das den Kindern Struktur gibt und neben der Wissensvermittlung auch für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig ist, so gut es unter den Pandemie-Bedingungen geht zu ermöglichen.

Sitzen ohne Abstand

Im Elternbrief der Goetheschule kündigte die kommissarische Schulleiterin Christina Paz an, dass in der ersten Schulwoche Klassenlehrerunterricht angeboten werde. Ab der zweiten Woche gehe es mit den Stundenplänen und den Fachlehrern los. „Ich habe mich riesig gefreut, meine Lehrerin wieder zu sehen“, erzählt Kaan, nachdem ihn die Mutter am Nachmittag von der Schule abgeholt hat.

Das Tragen der Maske empfand er am ersten Schultag „etwas anstrengend“. Doch dann überwiegt schon wieder die Begeisterung, denn der fußballbegeisterte Junge darf nun auch zum Fußballtraining.

Unterdessen ist Hannah Thiel am Lessing-Gymnasium Lampertheim in die neunte Klasse gestartet. „Ich bin gespannt, wie ich nach der Corona-Pause mit dem Stoff klarkomme“, sagt die Gymnasiastin. Doch vor allem war die Freude am Montag groß, ihre Schulkameradinnen wiederzusehen. Mit Freundin Leonie kann sich Hannah nun wieder einen Tisch teilen. Ohne Abstand innerhalb der Klasse zusammensitzen, das finden die Mädchen „gut und wichtig“.

„Vom Gymnasium haben wir vorab die Information erhalten, dass wir im Unterricht keine Masken tragen müssen, aber dürfen“, sagt Hannah. Mund- und Nasenschutz seien jedoch in den Fluren und in den Pausen Pflicht. Die 14-Jährige hat die Maske am ersten Tag des neuen Schuljahrs „nicht genervt – das kennt man ja jetzt. Wir haben am Schulgebäude auch einen vorgeschriebenen Ein- und Ausgang“, erklärt Hannah. Und wenn eine Person den Klassenraum betritt oder verlässt, muss sie sich die Hände waschen und desinfizieren. All diese Systeme und Hygieneregelungen hält die Lampertheimer Gymnasiastin für sinnvoll, und die Maßnahmen würden von ihrer Klasse „ganz selbstverständlich umgesetzt, ohne darüber nachzudenken.“

Ihre Mutter Marion Thiel sagt dazu: „Grundsätzlich finde ich es sehr wichtig, dass der Regelunterricht stattfindet, da während der Schulschließung zu 95 Prozent nur Aufgaben aus den Büchern verteilt wurden und kein nennenswerter Online-Unterricht stattgefunden hat.“ Solch eine Situation, betont die Mutter, dürfe sich auf keinen Fall wiederholen.

