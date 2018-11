Schulung für den Ernstfall

Lampertheim.Jüngst fand der 75. Truppführer-Lehrgang des Kreises statt. Dieser war gleichzeitig der 60. Lehrgang, der in der Feuerwache Mitte der Feuerwehr Lampertheim durchgeführt wurde.

Seit Oktober 1988 finden in der Feuerwache diese Lehrgänge an vier Wochenenden statt. Den Teilnehmern wird in den Ausbildungseinheiten die neue Verantwortung ins Gewissen gerufen, aber auch der Sinn für eigenständige Entscheidungen geschärft.

Ziel des Lehrgangs ist es, die Feuerwehreinsatzkraft so weit auszubilden, dass sie in der Lage ist, für die erfolgreiche Erfüllung des Einsatzauftrages zu sorgen und außerdem die Verantwortung für den Trupp, also für sich und seinen Trupp, als kleinste taktische Einheit zu übernehmen. Die Teilnehmer übernehmen somit zukünftig im Einsatz Verantwortung für sich und weitere Feuerwehrkameraden. Das breite Spektrum der Ausbildung der Feuerwehr spiegelt sich im Ausbildungsplan wider. Neben der theoretischen Gesetzesgrundlage des Feuerwehreinsatzes sind Feuerwehrdienstvorschriften ebenso Bestandteil wie die praktische Ausbildung in Gefahrstoffkunde, Brennen und Löschen oder das Retten und Selbstretten, um nur einige Themen zu nennen. Eine schriftliche Prüfung und eine praktische Abnahme bilden das Ende des Lehrganges.

Seit 1988 wurden über 1800 ehrenamtliche Einsatzmitglieder der freiwilligen Feuerwehren des Kreises Bergstraße geschult, zehn Kreisausbilder führten diese Lehrgänge durch.

„Wir können glücklich und dankbar für so viel engagiertes Ehrenamt im Kreis Bergstraße sein“, so die lobenden Worte des Landrates Christian Engelhardt. red

