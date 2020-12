Schutz vor bösen Geistern

Lampertheim.Nach Weihnachten beginnen die sogenannten Raunächte. Jene zwölf Tage, die außerhalb von Raum und Zeit liegen und an denen die Tür ins Geisterreich durchlässig ist. Und an denen Odin mit seinem wilden Heer des Nachts über den Himmel prescht. In England gibt es zu dieser Zeit sogar ein Weihnachtslied mit dem Titel: „The Twelve Days Of Christmas“.

Der Sänger zählt darin auf, welche Geschenke er an jedem dieser Tage von seiner Liebsten bekommt. Wobei sich sehr merkwürdige Gaben darunter befinden wie „ein Rebhuhn im Birnbaum“, „zwei Turteltauben“, „fünf goldene Ringe“, elf Dudelsackspieler und andere. Manche deuten das Lied als eine Anspielung auf die Bibel und interpretieren die „vier Kanarienvögel“ als die vier Evangelisten, die „sechs eierlegenden Gänse“, als die sechs Schöpfungstage und die „zwölf Trommler“ als die zwölf Apostel.

Rebhühner im Birnbaum machte man sich in Lampertheim eher nicht zum Geschenk. Man sollte vielmehr möglichst wenig in dieser Zeit arbeiten, um nicht irgendwelche dunklen Mächte gegen sich aufzubringen. Das Spinnrad musste man ungenutzt in die Ecke stellen und auf gar keinen Fall durfte man Wäsche waschen, weil man sonst das ganze nächste Jahr so viele Wäscheberge hatte, dass man sie nicht mehr bewältigen konnte. Auch außerhalb der Raunächte gingen in Lampertheim Glaube und Aberglaube oft Hand in Hand. Zwar gehörten die Bewohner einer der christlichen Kirchen an, doch es konnte ja nicht schaden, in manchen Situationen zweigleisig zu fahren und sich dabei auch auf Rituale und Symbole aus alter Zeit zu verlassen.

So waren bis ins 20. Jahrhundert hinein an die Scheunentüren oft Pentagramme gemalt, um das Vieh vor bösen Geistern zu schützen. Auch wenn es darum ging, Krankheiten vorzubeugen oder zu kurieren, wurde ein bunter Mischmasch praktiziert. Ein mitternächtliches Bad im Hollandgraben, der damals noch genug Wasser führte, sollte ein Überbein heilen. Ein Gebet an die Gottesmutter Maria sollte bei einer verbrühten Hand helfen. Ein Mittel gegen Warzen, das heute wieder sehr diskutiert wird, war das Behandeln mit Schneckenschleim. Alternativ konnte man auch mit einem alten, auf einem Feld gefundenen Knochen, über die Warze streichen. Über eine offene Wunde sollte man eine Spinne laufen lassen. Und bei Halsschmerzen wickelte man um den Hals einen linken Strumpf.

Hatte ein Kind eine Bronchitis, so ließ manche Familie anstelle eines Arztes lieber eine weise Frau ins Haus kommen. Diese wickelte das Kind in ein dreieckiges Tuch, schwang es, indem sie das Tuch an den Zipfeln hielt, in die Ecken des Zimmers und murmelte dazu: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!“

Die Hexe von Hüttenfeld

Die Luiß, wie die 1820 in Hüttenfeld geborene Luise Hamm genannt wurde, galt vielen als Hexe, wahrscheinlich weil sie sehr bewandert in der Kräuterkunde war. Man begegnete ihr mit einer Mischung aus Angst und Ehrerbietung, da man sie ja nicht gegen sich aufbringen wollte. Doch einmal stand sie im Verdacht, ein Kind verhext zu haben. Der Vater stellte zwei Besen kreuzweise vor die Haustür, um das Kind künftig vor ihr zu schützen.

Konrad Ludwig Frohnhäuser, der von 1869 bis 1887 evangelischer Pfarrer in Lampertheim war, beklagte den immer noch latent vorhandenen Aberglauben, der sich dauernd wieder zeige, egal wie entschieden Kirchen und Obrigkeit diesem entgegenträten. Doch auch Frohnhäuser konnte sich offenbar eines unguten Gefühls während der Raunächte 1882 nicht erwehren. So schreibt er nachträglich über den Dezember 1882: „Die sogenannten heiligen zwölf Nächte fingen mit Sturm an, und das hatte nach der Anschauung der heidnischen Altvorderen eine schlimme Vorbedeutung!“

Tatsächlich wurde zum Jahreswechsel 1882/1883 die ganze Gegend bis hoch nach Gernsheim von der bisher schlimmsten Wassernot seit Menschengedenken verwüstet. Der Rhein stieg über die Ufer, die Dämme brachen, wodurch ausgerechnet Lampertheim, trotz aller Vorbedeutungen, gerettet wurde. Während andere Orte der Region nach den Raunächten komplett überschwemmt waren, hielten sich hier die Schäden in Grenzen.

