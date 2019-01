Schwäne und Gänse fressen sich durch den Winter

Lampertheim.Seit dem Jahreswechsel sind sie da – und fressen sich durch den Winter: Vor den Toren Lampertheims, zwischen Ortseingang und Kirschgartshausen, sitzen in diesen Tagen rund 30 Schwäne auf Äckern, die das Land Baden-Württemberg an die Firma Südzucker verpachtet hat. „Die Vögel sind wie Rasenmäher, sie fressen alles weg, was grün ist“, sagt Gerd Knecht. Für den Ortsvorsitzenden des Bauernverbands sind nicht nur die weißen Riesenvögel ein Problem: Es sind vor allem Gänse, die sich seit Jahren auf den Äckern am Lampertheimer Ortsausgang Richtung Bürstadt tummeln. „Die Vögel fressen das Getreide der hiesigen Bauern.“

Die Landwirte klagen laut Knecht nicht nur über geringere Ernteerträge, sondern auch über den Kot der Tiere, der auf den Äckern zurückbleibt. Deshalb wolle man einen Jagdpächter engagieren, der die Vögel verjagen soll. Der Ornithologe Peter Petermann hält solche Methoden für nicht nachhaltig. Denn das Verjagen bewirke das Gegenteil. „Das Wegfliegen kostet die Vögel mehr Energie als das Fressen und macht sie noch hungriger“, sagt der Bürstädter Vogelkundler. Die Folge: Gans und Schwan kommen wieder oder ziehen auf den nächsten Acker, um dort noch mehr zu fressen.

Grund für das Besetzen der Felder ist aber nicht der Futtermangel der heimischen Tiere. Neben Gänsen überwintern hier auch Schwäne aus Osteuropa, die weiterziehen, sobald sie kein Futter mehr finden, so Petermann. Er bezweifelt, dass es durch sie zu geringeren Ernten kommt: „Studien belegen: Das Wetter wirkt sich stärker auf den Ertrag aus als ein paar Vögel.“ Die zögen im Frühjahr weiter, die Pflanzen könnten dann wieder nachwachsen.

Was mit den Schwänen auf den Äckern von Südzucker passiert? „Wir sind die Letzten, die Vögel vertreiben“, sagt Berthold Nolte, Leiter der Geschäftsstelle Landwirtschaft des Unternehmens. Auf den Äckern wachse Raps und Wintergerste, bislang habe es keine nennenswerte Verluste gegeben. Warum die Schwäne hier sitzen? „Sie lieben Raps, der schmeckt ihnen besonders gut“, sagt Petermann.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.01.2019