Schwelbrand in der Decke

Den Brand in einer Gärtnerei konnte die Feuerwehr rasch löschen. © Berno Nix

Hofheim.Einen Schwelbrand in der Deckenverkleidung bemerkte ein Mitarbeiter einer Gärtnerei in der Hofheimer Backhausstraße am Freitagabend gegen 21.45 Uhr. Wie die Polizei berichtet, hatte er den Rauch entdeckt und umgehend die Rettungsleitstelle informiert. Er selbst konnte sich unverletzt ins Freie begeben. Weitere Personen waren nicht betroffen. Den alarmierten Feuerwehren aus Lampertheim, Hofheim

...