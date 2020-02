Schwere Arbeit von Hand erledigt

Lampertheim.„Er ist ein leidenschaftlicher Landwirt, der seinen Beruf von der Pike auf gelernt und sich hochgearbeitet hat und heute noch fit ist“, stellte Marita Billau, Sprecherin des Teamvorstandes der Lampertheimer Landfrauen, Fritz Medert vor. Denn Medert könne viel erzählen, wie es in der Landwirtschaft früher war. Die Landfrauen hatten sich zum Frühstück im Bauernladen Steinmetz getroffen und lauschten anschließend den Erzählungen des 88-Jährigen.

Fritz Medert ist im Schulgässchen geboren, aufgewachsen und in Lampertheim auch zur Volksschule gegangen. Im Alter von 15 Jahren hat der junge Landwirt einen bäuerlichen Betrieb übernommen. Wegen seiner kompetenten und langjährigen landwirtschaftlichen Berufsvertretung wird Fritz Medert auch als Lampertheimer Urgestein bezeichnet. Noch heute ist er Ansprechpartner der Bauern. Der Spargelstädter übt die Ämter des Ehrenvorsitzenden im Bauernverband und Ehrenmitglied im Männergesangsverein MGV 1840 aus.

Selbstversorgung zählt

Den Landfrauen berichtete Medert unter anderem über die damaligen, mühseligen Arbeitsmethoden, den Ertrag der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und über die Viehhaltung. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei es die Hauptsache gewesen, dass die Menschen genug zu essen hatten. Deshalb habe der bäuerliche Betrieb auch zur Selbstversorgung gedient.

Zum Haus habe eine Scheune und ein Stall gehört. Oftmals versorgten die Leute etwas Acker- und Grünland sowie ihre Tiere wie Schweine und Kühe. „Die Kühe und Ochsen mussten den Pflug und den Wagen ziehen“, erinnerte sich Medert. Als Kulturen wurden Gerste, Weizen, Kartoffeln und Tabak angebaut, aber weniger Spargeläcker bewirtschaftet. „Allerdings konnten wir nur ernten, was uns die Schädlinge, der Pilzbefall oder die Unkräuter haben stehen und Hitze und Dürre haben wachsen lassen“, betonte Medert. Der erfahrene Bauer erinnert sich noch sehr gut daran, wie er 15 000 Tabak-Jungpflanzen mit den Händen in die Pflanzlöcher gesteckt und gegossen hatte, bevor die Erde angehäufelt wurde. An eine Tropfbewässerung, wie es sie heute gibt, sei da noch nicht zu denken gewesen.

„Später konnten Beregnungsanlagen angeschafft werden“, sagte der Landwirt. Überhaupt seien der Anbau und die Kultur von Tabakpflanzen nicht ganz einfach. Ab Mitte Mai durften die kleinen Tabakpflanzen ausgepflanzt werden. „Im Mai und Juni waren die arbeitsreichsten Tage“, erklärte Medert. Als er Jungbauer war, habe es nur zwei Schlepper als Zugmaschinen in Lampertheim gegeben. Die schwere Arbeit mit Handgeräten sei erst nach und nach durch Hilfsmittel ersetzt worden. „In der Vergangenheit hat ein Landwirt fast alles selbst gemacht, und heute werden große landwirtschaftliche Maschinen und Geräte eingesetzt, die bei der Arbeit helfen“, erklärte Medert.

Nicht nur beim Vergleich der Landwirtschaft von der Vergangenheit und Gegenwart stellte er einen auffälligen Unterschied fest, auch in der Größe und Wandlung von Lampertheim – von der Gemeinde mit unbefestigten Straßen und Wegen bis hin zur Stadt. 1951 erhielt der südhessische Ort das Stadtrecht. Damit habe sich die Gemeinde stark gewandelt. roi

