Schwere Partie für die Nachwuchshandballer

Lampertheim.Die A-Jugend-Nachwuchshandballer des TV Lampertheim schrammten in der heimischen Jahnhalle nur knapp am ersten Punktverlust der Bezirksoberligasaison vorbei. Gegen die JSG Bauschheim/Rüsselsheim/Königstätten blieben die Turner nach 60 Spielminuten mit 42:37 Toren erfolgreich, nachdem zur Halbzeit noch ein 18:20-Rückstand auf der Anzeigetafel stand. Dabei starteten die Gastgeber als klarer Favorit in das Spiel gegen die Autostädter, zumal in der Qualifikation zur Bezirksoberliga im Frühjahr zwei deutliche Siege gegen den gleichen Gegner heraussprangen.

Die Gäste legten eine schnelle 0:2-Führung durch ihren Goalgatter Florian Hartung vor, der im weiteren Spielverlauf neben insgesamt 14 Toren auch zahlreiche Kreisanspiele für sein Team beisteuerte und zu keiner Zeit durch die TVL-Defensive in den Griff zu bekommen war. Nach sechs Spielminuten schien sich das Blatt zugunsten der Hausherren zu wenden, als durch Daniel Frei und Nicolas Kern die erste Führung (4:3) herausgespielt wurde. Allerdings konnte sich die Mannschaft nicht wie erwartet absetzen. Die JSG hielt dagegen, glich wieder aus und konnte beim Stande von 8:9 erneut in Führung gehen.

Die Partie schwankte mit leichten Vorteilen für die Gästeseite hin und her. Das Lampertheimer Trainertrio mit Thorsten Jakob, Michael Unger und Gero Nieter probierte bereits in der ersten Spielhälfte drei verschiedene Deckungsvarianten aus, doch keine Maßnahme brachte den Zug des Gegners auf das eigene Tor nachhaltig unter Kontrolle. Zudem wurden die Lampertheimer auch bei der eigenen Chancenverwertung zusehends nervös und unkonzentriert, da die Gäste einfach nicht locker ließen. So lag die JSG Bauschheim/Rüsselsheim/Königstätten zum Pausenpfiff mit 18:20 Toren in Führung.

Trotz einer entsprechenden Kabinenansprache setzte sich das Bild im zweiten Abschnitt fort. Rüsselsheim erwischte erneut den besseren Start und konnte die Führung auf 18:22 ausbauen.

Bis zur 48. Spielminute lag die JSG in Führung und letztendlich war es eine Auszeit der Gästetrainer und ein personeller Wechsel bei den Turnern, der die Wende im Spiel einläutete. In der Auszeit rüttelten die Coaches ihr Team nochmals wach und stellten Rechtsaußen Alex Kühr an die Seite von Tim Pfendler in den Mittelblock. Diesem gelang es, das Kreisanspiel der Gäste zu lesen und mehrere Bälle, die bislang den Weg ins Tor gefunden hatten, zu erobern und entsprechende Gegenstöße einzuleiten. In der Schlussphase war dann der Siegeswille der Turner größer als beim Gast. Schnelle Gegenstöße und ordentlich abgeschlossene Spielzüge von Daniel Frei, Nicolas Kern, Wim Größler und Alex Kühr sorgten für die Wende im Spiel. Die Hausherren erzielten die letzten vier Tore in den letzten vier Spielminuten und sorgten zumindest dafür, dass beide Punkte beim Endstand von 42:37 in der Spargelstadt blieben.

Trainer Thorsten Jakob war nach Spielschluss bedient. „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir in letzter Zeit so fahrig und ohne den nötigen Zugriff auf den Gegner aufgetreten sind. Die zahlreichen Zuschauer in der Jahnhalle haben zwar ein spannendes und torreiches Spiel mit einem Sieg für uns gesehen, aber wir dürfen uns auch nicht beschweren, wenn die Gäste einen oder gar beide Punkte mitgenommen hätten“, so Jakob sichtlich angefressen.

Es spielten: Jonas Hofmann und Sven Hartenburg im Tor, Wim Größler (5 Tore), Daniel Frei (15), Tim Pfendler (5), Nicolas Kern (11) Alex Kühr (3), Moritz Müller, Tobias Hetterich, Lars-Hendrik Krämer, Phillip Freudenberger, Tim Schuster und Nick Kühr. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 29.10.2018