Lampertheim.Die Debatte über einen neuen Standort für den Lampertheimer Bauhof wurde im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss in den nichtöffentlichen Teil verlagert. Bürgermeister Gottfried Störmer erklärte anderntags auf Anfrage, die Suche nach einem neuen Standort sei ein „sehr komplexes und schwieriges Thema“. Eine Entscheidung habe Auswirkungen für die kommenden Jahrzehnte. Die politischen Gremien seien frühzeitig in die Diskussion einbezogen worden. Die weitere Debatte solle mit Rücksicht auf die Komplexität zunächst ohne öffentlichen und zeitlichen Druck im Einvernehmen zwischen Verwaltung und Politik ermöglicht werden.

Wie berichtet, stehen derzeit zwei Standorte zur Diskussion: das Gelände, das durch den Umzug von Energieried aus der Industriestraße ins Gewerbegebiet an der Wormser Landstraße frei wird beziehungsweise ebenso ein Grundstück in diesem Gebiet. Zu bewerten sind laut Bürgermeister Störmer fachliche wie finanzielle Aspekte. Wie berichtet, weisen einige Gebäude der Technischen Betriebsdienste in der Industriestraße als Folge von Bodenabsenkungen Setzrisse auf. urs