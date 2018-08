Schwimmbad und Freiluftkino

Anzeige

Bürstadt.Jetzt ging das traditionelle Zeltlager der KKM-Jugend in Hertlingshausen/Pfalz zu Ende – in diesem Jahr unter ganz besonderen Voraussetzungen: Selten war es über die Woche so heiß, was aufgrund der akuten Waldbrandgefahr dann auch erstmals in der langen Geschichte der KKM-Zeltlager zu einem strengen Lagerfeuerverbot führte. Selten hat man in einem Lager auf Regen gehofft; gegen Mitte der Woche brachte ein Gewitter dann das gewünschte Nass, und das Forstamt genehmigte immerhin ein kleines Lagerfeuer für den Rest der Woche.

Die Zeltlagerwoche der KKM begann, wie es sich für eine Musikfreizeit gehört, am Montagvormittag mit der ersten Probe des Jugendorchesters. Bei sehr heißen Temperaturen ging es dann nachmittags mit den über 30 Kindern und Jugendlichen zur Abkühlung ins Freibad nach Eisenberg, wo sich die ganz Mutigen vom Drei- beziehungsweise sogar Zehn-Meter-Turm wagten.

Am Dienstag stand ein Ausflug nach Steinbach ins Keltendorf an, wo die Teilnehmer viel über das Leben und die Kultur der Kelten lernten. Daneben durften die Besucher auch Münzen prägen und Pfeile basteln, mit denen dann auch die Pfeil-und Bogenkünste getestet wurden.