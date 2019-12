Schwimmer erfolgreich bei Wettkämpfen in Bad Homburg

Lampertheim.Auch dieses Jahr freuten sich 14 Schwimmer der SG Neptun Lampertheim auf das Nachtschwimmen in Bad Homburg. Alle zeigten sich positiv gegenüber der Herausforderung und wollten dies unter Beweis stellen. Auch die Nachbarvereine aus Viernheim und Heppenheim präsentierten sich stark im freundschaftlichen Zweikampf mit den Lampertheimer Schwimmern oder zum gemeinsamen Anfeuern.

Erfolgreich in den Einzeldisziplinen waren beim Nachtschwimmen im Jahrgang 2007 Jayden Bololoi (Erster über 50-Meter-Freistil in 0:33,74 Minuten, 100-Meter-Freistil in 1:17,88 Minuten und 100-Meter-Brust in 1:27,88 Minuten), Julie Brenner (Erste über 50-Meter-Freistil in 0:31,97 Minuten, 50-Meter-Rücken in 0:36,85 Minuten, 100-Meter-Rücken in 1:20,78 Minuten). Im Jahrgang 2006 nahmen Henrike Stöckinger (Erste über 50- und 100-Meter-Brust in 0:40,50 Minuten beziehungsweise 1:28,36 Minuten), im Jahrgang 2005 Philipp Scholz (Dritter über 50-Meter-Rücken) und Katharina Zanlonghi (Dritte über 50-Meter-Rücken und 100-Meter-Lagen) teil.

Durchweg gute Leistungen

Gute Leistungen im Jahrgang 2004 zeigten Lukas Jesussek (Erster über 50-Meter-Schmetterling in 0:31,33 Minuten, 100-Meter-Lagen in 1:13,40 Minuten), Tim Uebach (Erster über 50- und 100-Meter-Brust in 0:35,32 Minuten beziehungsweise 1:15,44 Minuten und 50-Meter-Freistil in 0:27,53 Minuten), Charlize Bololoi (Dritte über 50-Meter-Brust), Hannah Mörstedt (Zweite über 100-Meter-Rücken und Dritte über 50-Meter-Schmetterling) sowie Maria Mörstedt (Zweite über 50-Meter-Kraulbeine und 100-Meter-Freistil und Dritte über 50-Meter-Freistil und 100-Meter-Lagen).

Im Jahrgang 2002 traten Tanja Mörstedt (Erste über 50-Meter-Freistil in 0:31,23 Minuten, 50-Meter-Kraulbeine in 0:44,91 Minuten, 50-Meter-Brust in 0:40,56 Minuten sowie 50-Meter-Schmetterling in 0:34,00 Minuten und 100-Meter-Lagen in 1:19,86 Minuten) und Kira-Patricia Scholz (Zweite über 50-Meter-Rücken, Dritte über 50-Meter-Freistil Schmetterling und 100-Meter-Lagen) an. Mastersschwimmer Benjamin Medert (Jahrgang 1997) wurde Zweiter über 50-Meter-Schmetterling und Dritter über 50-Meter-Freistil.

Teilnahme an Staffelwettkämpfen

Mit den zwei Masters Benjamin Medert und Claudia Uebach konnten zusätzlich noch alle vier Staffeln besetzt werden. Nach der Ausschreibung waren jeweils zwei Mastersschwimmer sowie zwei Damen in jeder Staffel Pflicht. In der Bruststaffel erhielten sie Unterstützung vom Tim Uebach und Henrike Stöckinger. Zusammen belegten sie den vierten Platz, in der Rückenstaffel vervollständigt mit Maria Mörstedt und Lukas Jesussek belegten die Lampertheimer den fünften Platz. In der Lagenstaffel sicherte man sich zusammen mit Charlize Bololoi und Lukas Jesussek den sechsten Platz.

Bei der 10x50-Meter-Freistilstaffel unter Beteiligung der Masters sowie Jayden und Charlize Bololoi, Julie Brenner, Hannah, Tanja und Maria Mörstedt, Lukas Jesussek und Tim Uebach konnte unter euphorischen Anfeuerungsrufen sogar der dritte Platz erschwommen werden.

Nach Abschluss des Wettkampfes konnten die Schwimmer sowie die Lampertheimer Kampfrichter Adrian Bololoi, Ute und Stefan Zanlonghi und Trainerin Christel Mörstedt, auf dem Spaziergang zurück zum Hotel den frühen Morgen und anschließend sein Bett genießen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.12.2019